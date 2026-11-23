Не Девятая, а Десятая планета: астрономы обнаружили новую Землю на краю Солнечной системы
Новое исследование показывает, что на огромном расстоянии от Солнца, может находиться Планета Х2, которая немного больше Земли по размерам.
Астрономы давно ищут признаки потенциальной Девятой планеты, которая может скрываться в поясе Койпера, на окраинах Солнечной системы. Теперь же ученые выяснили, что вокруг Солнца может вращаться не один дополнительный мира, а целых два. Это планета скорее всего немного больше Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceAlert.
Пояс Койпера, обширный регион космоса, наполненный миллионами ледяных и каменистых объектов, начинается за орбитой Нептуна, последней (восьмой) планеты Солнечной системы. Она находится на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца (1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца или примерно 150 миллионов километров).
Большинство объектов в поясе Койпера имеют упорядоченные орбиты вокруг Солнца, но ранее были обнаружены некоторые аномалии. Особенность движения космических объектов на краю Солнечной системы объясняется гравитационным влиянием планет-гигантов, таких как Уран и Нептун.
Но есть две необычные группы объектов: орбита одних сильно наклонена относительно плоскости Солнечной системы, а орбита других не является упорядоченной, и они находятся намного дальше от Солнца.
Эти аномалии указывают на то, что за орбитой Нептуна может скрываться Девятая планета, которая оказывает гравитационное влияние на эти объекты. Некоторые ученые считают, что этот мир примерно в 4 раза больше Земли по массе и находится на расстоянии примерно 290 астрономических единиц от Солнца.
Но авторы исследования обнаружили еще более необычные закономерности в орбитах объектов в поясе Койпера, которые указывают на гравитационное влияние еще одного мира – Планеты Х2, как ее назвали астрономы. Расчеты показывают, что это планета, масса которой в 1-2 раза превышает массу Земли и она может находиться она расстоянии от 350 до 500 астрономических единиц от Солнца.
К таким выводам ученые пришли после проведения компьютерного моделирования, которое показало, что странные орбиты самых далеких объектов в поясе Койпера нельзя объяснить гравитационным влиянием известных планет-гигантов Солнечной системы. Моделирование указывает на существование новой планеты, размер которой немного превышает размер Земли.
Астрономы предполагают, что этот мир мог появиться гораздо ближе к Солнцу 4,5 миллиарда лет назад, а затем под влиянием гравитационных взаимодействий с планетами-гигантами во переместился на самый край Солнечной системы.
По словам ученых, возможно, Обсерватория имени Веры Рубин сможет обнаружить не только Девятую планету, но и Планету Х2. Хотя существует вероятность, что где-то там скрывается всего одна планета. Или не существует ни той, ни другой.
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