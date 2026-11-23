Новое исследование показывает, что на огромном расстоянии от Солнца, может находиться Планета Х2, которая немного больше Земли по размерам.

Астрономы давно ищут признаки потенциальной Девятой планеты, которая может скрываться в поясе Койпера, на окраинах Солнечной системы. Теперь же ученые выяснили, что вокруг Солнца может вращаться не один дополнительный мира, а целых два. Это планета скорее всего немного больше Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceAlert.

Пояс Койпера, обширный регион космоса, наполненный миллионами ледяных и каменистых объектов, начинается за орбитой Нептуна, последней (восьмой) планеты Солнечной системы. Она находится на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца (1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца или примерно 150 миллионов километров).

Большинство объектов в поясе Койпера имеют упорядоченные орбиты вокруг Солнца, но ранее были обнаружены некоторые аномалии. Особенность движения космических объектов на краю Солнечной системы объясняется гравитационным влиянием планет-гигантов, таких как Уран и Нептун.

Пояс Койпера, обширный регион космоса, наполненный миллионами ледяных и каменистых объектов, начинается за орбитой Нептуна. Иллюстрация Фото: ESO

Но есть две необычные группы объектов: орбита одних сильно наклонена относительно плоскости Солнечной системы, а орбита других не является упорядоченной, и они находятся намного дальше от Солнца.

За орбитой Нептуна может скрываться Девятая планета. Иллюстрация Фото: Live Science

Эти аномалии указывают на то, что за орбитой Нептуна может скрываться Девятая планета, которая оказывает гравитационное влияние на эти объекты. Некоторые ученые считают, что этот мир примерно в 4 раза больше Земли по массе и находится на расстоянии примерно 290 астрономических единиц от Солнца.

Но авторы исследования обнаружили еще более необычные закономерности в орбитах объектов в поясе Койпера, которые указывают на гравитационное влияние еще одного мира – Планеты Х2, как ее назвали астрономы. Расчеты показывают, что это планета, масса которой в 1-2 раза превышает массу Земли и она может находиться она расстоянии от 350 до 500 астрономических единиц от Солнца.

Солнечной системе может существовать две дололнительные планеты, которые пока скрыты от астрономов Фото: Big Think

К таким выводам ученые пришли после проведения компьютерного моделирования, которое показало, что странные орбиты самых далеких объектов в поясе Койпера нельзя объяснить гравитационным влиянием известных планет-гигантов Солнечной системы. Моделирование указывает на существование новой планеты, размер которой немного превышает размер Земли.

Астрономы предполагают, что этот мир мог появиться гораздо ближе к Солнцу 4,5 миллиарда лет назад, а затем под влиянием гравитационных взаимодействий с планетами-гигантами во переместился на самый край Солнечной системы.

По словам ученых, возможно, Обсерватория имени Веры Рубин сможет обнаружить не только Девятую планету, но и Планету Х2. Хотя существует вероятность, что где-то там скрывается всего одна планета. Или не существует ни той, ни другой.

Другие новости науки