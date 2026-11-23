Фізики знайшли незвичайне розв’язання рівнянь Ейнштейна у п’ятивимірному просторі-часі.

Чорна діра — це сферична область простору, з якої не може вирватися ніщо, навіть світло. Загальна теорія відносності Ейнштейна допускає існування набагато дивніших конфігурацій простору-часу. Наприклад, може існувати чорна діра в п'ятивимірному просторі-часі, яка називається Чорний Сатурн. Цей об’єкт складається з двох чорних дір, і фізики вперше представили розв’язок рівнянь Ейнштейна для Чорного Сатурна, де обидві чорні діри обертаються у двох різних площинах. Це відкриває нові можливості для вивчення незвичайної поведінки гравітації у просторі-часі, де вимірів більше. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Простір-час, у якому ми живемо, має чотири виміри: три просторові та один часовий. Якщо додати ще один просторовий вимір, то загальна теорія відносності Ейнштейна залишається незмінною, але в такому разі вона допускає існування геометричних конфігурацій, які неможливі в чотиривимірному просторі-часі.

У п’ятивимірному просторі-часі рівняння Ейнштейна допускають існування Чорного Сатурна. Це чорна діра у формі бублика, всередині якої знаходиться ще одна чорна діра у вигляді сфери. Кожна чорна діра має свій горизонт подій. Це межа, за межами якої, щоб покинути чорну діру, потрібно було б рухатися швидше за швидкість світла, але це неможливо.

Загальна теорія відносності Ейнштейна допускає існування набагато дивніших конфігурацій простору-часу. Наприклад, може існувати чорна діра у п"ятивимірному просторі-часі, яка називається "Чорний Сатурн" Фото: ScienceAlert

Обертання кільця дозволяє йому зберігати свою незвичайну форму, інакше воно стиснулося б під дією гравітації. Водночас сферична чорна діра більше нагадує ті об’єкти, які нам добре відомі. Але ці дві чорні діри не є повністю незалежними. Вони існують в одному й тому ж просторі-часі, і їхній гравітаційний вплив поширюється за межі їхніх горизонтів подій.

У своєму новому розв’язанні рівнянь Ейнштейна фізики вперше математично описали Чорний Сатурн, де обидві чорні діри можуть обертатися у двох незалежних площинах, якщо припустити існування п’ятого просторового виміру.

Висновки фізиків свідчать, що обидві чорні діри в Чорному Сатурні можуть одночасно досягти екстремального стану, при цьому кожна з них зберігає власний горизонт подій у п’ятивимірному просторі-часі.

Наразі немає жодних доказів того, що Чорні Сатурни існують або що у Всесвіті є додатковий просторовий вимір. Але подібні розв’язки рівнянь Ейнштейна дають змогу досліджувати поведінку гравітації в умовах, які кардинально відрізняються від нашої реальності.

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