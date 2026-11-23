Авторы исследования предложили новую теорию, которая объясняет перекрестные связи в головном мозге человека.

Человеческий мозг имеет сложную систему перекрестных нейтронных связей. Левое полушарие мозга управляет правой половиной тела, а правое полушарие мозга – левой. Также сенсорная информация, поступающая справа, обрабатывается в левом полушарии мозга, а та, что поступает слева – в правом. Хотя существует много теорий, которые объясняют это явление, ученые так и не пришли к единому мнению относительно его биологических и эволюционных причин. Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Neuroanatomy, считают, что их теория может все расставить по своим местам. Они предложили новое объяснение перекрестных или контралатеральных связей головного мозга млекопитающих, в том числе и человека, пишет ScienceAlert.

Ученые подошли к вопросу с эволюционной точки зрения, чтобы найти самые ранние свидетельства контралатеральной организации у животных. Таким образом они решили создать цельную эволюционную историю формирования перекрестных нейронных связей.

Ученые проанализировали уже существующие исследования различных групп позвоночных, и изучили, как перекрестные распределены перекрестные связи у разных видов.

Авторы исследования пришли к выводу, что впервые перекрестные связи появились в зрительной системе у рыб более 500 миллионов лет назад. Глаза этих рыб естественным образом переворачивали проецируемое изображение, а сигналы от каждого глаза передавались в противоположную часть мозга.

По мнению исследователей, по мере эволюции других сенсорных систем животинах, их сигналы также начали передаваться в противоположные части головного мозга.

Ученые считают, что, что к моменту появления млекопитающих, обладающих более развитой корой головного мозга, эволюция привело к тому, что у них уже существовала старая контралатеральная схема, а не появилась новая. Эволюция адаптировала к новым животным то, что уже хорошо работало за миллионы лет до появления млекопитающих.

Прошлые теории предполагали, что перекрестная организация нейронных связей в нашем мозге возникла либо потому, что она более эффективна, либо из-за того, что тело древнего предка всех позвоночных когда-то изменилось. Но авторы новой теории говорят, что подобные объяснения не учитывают всю эволюционную картину целиком.

Дальнейшие исследования могут предоставить доказательства новой теории, считают ученые. Теорию можно проверить, проанализировав нейронные связи у животных, чей мозг еще не был полностью изучен, например, крокодилов и птиц. Авторы исследования уверены, что их теория выдержит ​​проверку и будет подтверждена.

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