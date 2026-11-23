Автори дослідження запропонували нову теорію, яка пояснює взаємозв’язки у головному мозку людини.

Людський мозок має складну систему перехресних нейронних зв’язків. Ліва півкуля мозку керує правою половиною тіла, а права півкуля мозку — лівою. Також сенсорна інформація, що надходить справа, обробляється в лівій півкулі мозку, а та, що надходить зліва, — у правій. Хоча існує багато теорій, які пояснюють це явище, вчені так і не дійшли єдиної думки щодо його біологічних та еволюційних причин. Автори дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Neuroanatomy, вважають, що їхня теорія може все розставити на свої місця. Вони запропонувалинове пояснення перехресних або контралатеральних зв’язків головного мозку ссавців, зокрема й людини, пише ScienceAlert.

Вчені підійшли до цього питання з еволюційної точки зору, щоб знайти найдавніші свідчення контралатеральної організації у тварин. Таким чином вони вирішили створити цілісну еволюційну історію формування перехресних нейронних зв’язків.

Вчені проаналізували вже існуючі дослідження різних груп хребетних і вивчили, як розподілені перехресні зв’язки у різних видів.

Автори дослідження дійшли висновку, що вперше перехресні зв’язки з’явилися у зоровій системі риб понад 500 мільйонів років тому. Очі цих риб природним чином перевертали проектоване зображення, а сигнали від кожного ока передавалися до протилежної частини мозку.

На думку дослідників, у міру еволюції інших сенсорних систем у тварин їхні сигнали також почали передаватися до протилежних частин головного мозку.

Вчені вважають, що на момент появи ссавців, які мали більш розвинену кору головного мозку, еволюція призвела до того, що у них уже існувала стара контралатеральна схема, а не з’явилася нова. Еволюція адаптувала до нових тварин те, що вже добре працювало за мільйони років до появи ссавців.

Попередні теорії припускали, що перехресна організація нейронних зв’язків у нашому мозку виникла або тому, що вона є ефективнішою, або через те, що тіло прадавнього предка всіх хребетних колись зазнало змін. Але автори нової теорії стверджують, що подібні пояснення не враховують еволюційну картину в цілому.

На думку вчених, подальші дослідження можуть надати докази на користь нової теорії. Теорію можна перевірити, проаналізувавши нейронні зв’язки у тварин, мозок яких ще не був повністю вивчений, наприклад, у крокодилів і птахів. Автори дослідження впевнені, що їхня теорія витримає перевірку і буде підтверджена.

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