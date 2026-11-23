Астрономи виявили в стародавній галактиці центральну чорну діру, яка зростала швидше, ніж сама галактика. І це дуже дивно.

Вважається, що в сучасному Всесвіті центральні чорні діри зростають приблизно з однаковою швидкістю разом зі своїми рідними галактиками. Виявлення надто масивних чорних дір у ранньому Всесвіті, у яких, здається, не було часу набрати таку масу, астрономи поки що не можуть пояснити. Тепер же астрономи виявили ще одну дивну річ: чорна діра в древній галактиці набирала масу значно швидше, ніж її рідна галактика. І таке зростання виходить за межі можливого, згідно з теоретичними моделями. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Астрономи дослідили дуже віддалену галактику MARTA 3887 за допомогою космічного телескопа "Вебб" і побачили її такою, якою вона була 12 мільярдів років тому, тобто приблизно через 1,8 мільярда років після народження Всесвіту. Усі дані вказують на те, що це молода галактика, в якій активно утворюються зірки.

Також отримані дані дозволили встановити, що в центрі цієї галактики знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої майже дорівнює масі чорної діри в центрі Чумацького Шляху, що вже виглядає незвично для такого раннього періоду історії Всесвіту.

Попередні дослідження показали, що, на відміну від сучасних центральних чорних дір у галактиках, подібні об’єкти у ранньому Всесвіті можуть мати надто велику масу порівняно з масою рідної галактики. Це означає, що в ранньому Всесвіті центральні чорні діри могли зростати швидше, ніж маса їхніх галактик.

Галактика MARTA 3887 Фото: phys.org

Тепер вчені виявили таку чорну діру. Її маса приблизно в 3,3 мільйона разів перевищує масу Сонця. При цьому маса зірок у галактиці MARTA 3887 становить приблизно 145 мільйонів мас Сонця. Тобто маса чорної діри сягає приблизно 2,3 % від маси всіх зірок галактики. Це приблизно в 100 разів більше, ніж у сучасних галактик. Виходить, чорна діра дійсно набирала масу швидше, ніж молода галактика, де щороку народжуються зірки загальною масою від п’яти до дев’яти мас Сонця.

Як саме це могло статися? Моделювання показало, що чорна діра зростала лише за рахунок поглинання навколишньої матерії, а не за рахунок злиття з іншими чорними дірами.

Якщо зростання чорної діри розпочалося приблизно через 100 мільйонів років після Великого вибуху, то швидкість зростання, залежно від початкової маси чорної діри, перевищує максимально можливе значення в теоретичних моделях у діапазоні від 30% до 570%. Поки що це складно пояснити.

З іншого боку, астрономи наголошують, що це лише ймовірна чорна діра, адже цей об’єкт може бути чимось іншим. З огляду на те, що випромінювання хімічних елементів і зірок стародавньої галактики подолало відстань у 12 мільярдів світлових років, астрономи можуть помилятися щодо природи виявленого дивного об’єкта.

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