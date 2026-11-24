Космический аппарат заметил в одном из регионов Марса удивительно ровные ряды огромных камней, но почему появилась такая форма рельефа, никто не знает.

На Марсе многие процессы и явления отличаются от земных и кажутся странными. Одной из особенностей Красной планеты является то, что ее поверхность покрыта огромным количество камней разной формы и размера. Они разбросаны по поверхности Марса хаотично. Но в одном месте на Красной планете хаос сменяется порядком, ведь там огромные камни выстроились в удивительно ровные ряды. Ученые не знают, каким образом появилась такая форма рельефа, пишет ScienceAlert.

С помощью фотографий, которые сделал космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили нечто удивительное на Марсе. Это был сложный узор из удивительно изогнутых линий, состоящих из больших камней. Эти камни выстроены в длинные изогнутые ряды с интервалом от 5 до 10 метров и образуют рисунок, который напоминает отпечаток пальца.

С помощью фотографий, которые сделал космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили нечто удивительное на Марсе Фото: NASA

Эта особенность рельефа находится на равнине Дедалия (Daedalia Planum), расположенной на возвышенности в регионе Фарсида, недалеко от экватора Марса. По словам ученых, подобные структуры еще не видели нигде на поверхности Красной планеты, и исследователи пока не могут объяснить, как сформировался такой ландшафт.

о словам ученых, подобные структуры еще не видели нигде на поверхности Красной планеты, и исследователи пока не могут объяснить, как сформировался такой ландшафт Фото: NASA

Нечто похожее можно найти на Земле. Это явление называется структурные грунты. В холодных климатических зонах повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания почвы постепенно разделяют крупные камни и более мелкие частицы почвы. В результате появляются удивительно ровные полосы, круги или многоугольники. Возможно, на равнине Дедалия на Марсе происходят похожие циклы замерзания и оттаивания почвы.

С другой стороны, подобный ландшафт на Красной планете могла создать сейсмическая активность. В результате тряски может возникнуть явление, известное как эффект бразильского ореха. Если поместить в емкость орехи разного размера и как следует ее потрясти, то самые крупные из них окажутся наверху, а более мелкие опустятся на дно. Нечто подобное может происходить на Марсе во время землетрясений.

Но точную причину существования "отпечатков пальцев" на Марсе еще предстоит выяснить.

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