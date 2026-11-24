Космічний апарат помітив в одному з регіонів Марса дивно рівні ряди величезних каменів, але чому утворилася така форма рельєфу, ніхто не знає.

На Марсі багато процесів і явищ відрізняються від земних і здаються дивними. Однією з особливостей Червоної планети є те, що її поверхня вкрита величезною кількістю каменів різної форми та розміру. Вони хаотично розкидані по поверхні Марса. Але в одному місці на Червоній планеті хаос змінюється порядком, адже там величезні камені вишикувалися в дивно рівні ряди. Вчені не знають, яким чином з’явилася така форма рельєфу, пише ScienceAlert.

За допомогою фотографій, зроблених космічним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, вчені виявили на Марсі щось дивовижне. Це був складний візерунок із дивно вигнутих ліній, що складалися з великих каменів. Ці камені вишикувані в довгі вигнуті ряди з інтервалом від 5 до 10 метрів і утворюють малюнок, який нагадує відбиток пальця.

За допомогою фотографій, зроблених космічним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, вчені виявили на Марсі щось дивовижне Фото: NASA

Ця особливість рельєфу розташована на рівнині Дедалія (Daedalia Planum), що знаходиться на височині в регіоні Фарсіда, неподалік від екватора Марса. За словами вчених, подібних структур ще не бачили ніде на поверхні Червоної планети, і дослідники поки що не можуть пояснити, як сформувався такий ландшафт.

За словами вчених, подібних структур ще ніде не бачили на поверхні Червоної планети, і дослідники поки що не можуть пояснити, як сформувався такий ландшафт Фото: NASA

Щось подібне можна знайти на Землі. Це явище називається структурними ґрунтами. У холодних кліматичних зонах повторювані цикли замерзання та відтавання ґрунту поступово розділяють великі камені та дрібніші частинки ґрунту. У результаті з’являються дивно рівні смуги, кола або багатокутники. Можливо, на рівнині Дедалія на Марсі відбуваються подібні цикли замерзання та відтавання ґрунту.

З іншого боку, такий ландшафт на Червоній планеті могла створити сейсмічна активність. У результаті поштовхів може виникнути явище, відоме як "ефект бразильського горіха". Якщо помістити в ємність горіхи різного розміру й як слід її струсити, то найбільші з них опиняться зверху, а дрібніші опустяться на дно. Щось подібне може відбуватися на Марсі під час землетрусів.

Однак точну причину появи "відбитків пальців" на Марсі ще належить з’ясувати.

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