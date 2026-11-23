Вчені з’ясували, що гравітація може не притягувати об’єкти один до одного, а відштовхувати їх. Це суперечить уявленням про одну з головних сил Всесвіту.

Загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, найкраща теорія для опису гравітації, не допускає існування антигравітації. Тобто ця сила може лише змушувати об’єкти з масою притягуватися один до одного. Однак квантова фізика допускає перетворення гравітації на відштовхувальну силу. Фізики готові перевірити цю революційну гіпотезу. Дослідження двох груп фізиків опубліковано в журналі Physical Review A та на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Головна особливість гравітації полягає в тому, що вона притягує об’єкти з масою один до одного. Але фізики сперечаються про те, як поводиться гравітація у квантовому світі, де домінують квантові ефекти, і якими квантовими властивостями вона може володіти. Дві групи фізиків дійшли висновку, що квантові ефекти можуть змусити гравітацію діяти таким чином, що ця сила виступатиме як антигравітація, тобто відштовхуватиме об’єкти один від одного.

В основі обох досліджень лежить поняття квантової суперпозиції. Уявіть собі автомобіль, який їде дорогою і опиняється на роздоріжжі: він може повернути або ліворуч, або праворуч. Але у квантовому світі автомобіль може опинитися у стані суперпозиції. Це означає, що він може одночасно поїхати праворуч і ліворуч та рухатися обома дорогами одночасно. У такому стані неможливо точно визначити, де саме знаходиться автомобіль, не порушивши при цьому його квантовий стан.

Головна особливість гравітації полягає в тому, що вона притягує об"єкти з масою один до одного. Але фізики сперечаються щодо того, як поводиться гравітація у квантовому світі, де домінують квантові ефекти, і якими квантовими властивостями вона може володіти Фото: space.com

Якщо поруч із таким автомобілем рухатиметься інший квантовий об’єкт, то він відчуватиме гравітаційне тяжіння до нього. Фізики за допомогою математичних моделей і рівнянь показали, що в результаті такої гравітаційної взаємодії автомобіль та інший квантовий об’єкт будуть пов’язані між собою за допомогою квантової заплутаності. Це означає, що будь-яка зміна одного об’єкта одразу впливає на характеристики іншого.

Вчені проаналізували сценарій, у якому дві спочатку розділені дороги, якими рухаються автомобіль і квантовий об’єкт, сходяться в одній точці. У цей момент вимірювання, виконане за допомогою квантового об’єкта, дозволяє з’ясувати, як рух різними шляхами вплинув на квантовий стан автомобіля, який перебуває у стані суперпозиції.

Нагадуємо, що квантова механіка має ймовірнісний характер. Це означає, що при багаторазовому повторенні експерименту кінцевий квантовий стан автомобіля матиме різні варіанти.

Фізики з’ясували, що якщо після вимірювання відкинути всі результати, крім певних квантових станів, то другий квантовий об’єкт теоретично повинен перестати відчувати гравітаційне тяжіння до автомобіля й віддалитися від нього. Тобто виникає відштовхувальний ефект гравітації.

Загальна теорія відносності Ейнштейна не передбачає такої поведінки гравітації. Якщо вона справді існує, то фізики зможуть довести квантову природу гравітації. Нагадуємо, що квантова механіка не узгоджується з основними принципами теорії гравітації.

Обидві групи фізиків вважають, що їхню революційну гіпотезу можна перевірити в ході експериментів із крихітними об’єктами, що мають масу. Підготовка до цих експериментів уже розпочалася.

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