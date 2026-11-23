Темна енергія може виникати завдяки тим самим фундаментальним законам фізики, які утримують разом ядра атомів.

Майже 30 років з моменту відкриття фізики намагаються розгадати загадку темної енергії — таємничої сили, яка прискорює розширення Всесвіту. Вчені досі не знають, що це таке і звідки вона береться. Вважається, що її поява пов’язана з гіпотетичними полями або невідомими елементарними частинками. Але підтверджень цьому немає. Тепер вчені заявили, що темна енергія може виникати завдяки тим самим фундаментальним законам фізики, які утримують разом ядра атомів. Результати дослідження опубліковано в Astrophysical Journal, пише Phys.

Космічний вакуум або порожній простір насправді ніколи не буває порожнім. Це середовище, наповнене субатомними полями та квантовою енергією.

Квантова хромодинаміка — це теорія, яка описує сильну взаємодію, найпотужнішу з чотирьох фундаментальних сил природи. Ця взаємодія утримує разом кварки — елементарні частинки, з яких складаються протони та нейтрони. Саме з цих частинок складаються ядра атомів. Також сильна взаємодія утримує разом протони та нейтрони, завдяки чому ядра атомів перебувають у стабільному стані.

Майже 30 років з моменту відкриття фізики намагаються розгадати загадку темної енергії — таємничої сили, яка прискорює розширення Всесвіту. Ілюстрація Фото: space.com

У квантовій хромодинаміці вакуум має топологічні властивості, які можуть впливати на простір на величезних відстанях. Фізики припустили, що в міру розширення Всесвіту ця субатомна структура з часом змінюється. Це спричиняє зміну енергії настільки сильну, що її достатньо для прискорення розширення космосу.

Тобто темну енергію можна пояснити в рамках квантової хромодинаміки, і для цього не потрібно залучати гіпотетичні поля чи невідомі фундаментальні частинки, вважають фізики.

Теоретична модель вчених показує, що енергетичний масштаб, який випливає з властивостей вакууму в квантовій хромодинаміці та гравітації, близький до спостережуваного масштабу темної енергії. Таким чином, квантовий вакуум може мати властивості, які пояснюють прискорене розширення Всесвіту, не виходячи за межі Стандартної моделі фізики елементарних частинок.

Фізики вважають, що виникнення темної енергії пов’язане з сильною взаємодією. Вчені порівняли свою модель темної матерії з реальними астрономічними даними, і виявилося, що вона узгоджується з результатами спостережень за розширенням космосу. Фізики сподіваються підтвердити нове пояснення фізичної природи темної енергії за допомогою нових даних, які отримають у найближчі роки космічні телескопи наступного покоління.

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