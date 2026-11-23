Хіміки з Німеччини змогли виявити стабільні оксоборани, які протягом кількох десятиліть не вдавалося синтезувати.

Вчені вперше синтезували оксоборани. Ці невловимі молекули вважалися надто нестабільними, щоб існувати. Оксоборани характеризуються потрійним зв’язком між бором і киснем. Хіміки намагалися отримати такі молекули ще з початку 1960-х років. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Chemistry, пише ScienceAlert.

Оксоборани вважалися настільки нестабільними, що вони не можуть довго існувати поза найекстремальнішими умовами, щоб їх можна було дослідити. Тепер хімікам із Німеччини вдалося синтезувати три сполуки оксоборанів у вигляді кристалів при кімнатній температурі.

Вчені виявили ці сполуки під час експериментів із диборакумуленом, речовиною, що містить бор, після того, як змішали її з низкою стандартних хімічних реагентів. За словами хіміків, вони були здивовані тим, що оксоборани утворюються під час цих реакцій і зберігаються досить довго, щоб їх можна було дослідити. Аналіз підтвердив, що у сполуках утворилися надзвичайно міцні потрійні зв’язки бору та кисню.

Структура та хімічний зв"язок оксоборану Фото: ScienceAlert

Стабільність молекул частково пояснюється їхнім зв’язком із бориленільною групою — групою атомів, що містить ще один атом бору. Оскільки ця додаткова група багата на електрони, вона здатна ділитися частиною своєї електронної щільності, зменшуючи дисбаланс електричного заряду, через який оксоборани зазвичай руйнуються практично відразу після свого утворення. З’ясувалося, що стійкість невловимих молекул зумовлена їхніми власними внутрішніми властивостями.

Це надзвичайно важливе відкриття для хіміків. Тепер вчені можуть приступити до синтезу інших оксоборанів та більш глибокого вивчення процесу їхнього утворення.

Хіміки вважають, що як тільки механізм стабілізації цих молекул за допомогою боріленільної групи буде повністю вивчений, цей метод стабілізації можна буде застосовувати й до інших молекул, які досі важко синтезувати.

Поки що зарано говорити про практичне застосування цих молекул, але, на думку вчених, їх можна буде використовувати для створення нових матеріалів.

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