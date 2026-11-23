Химики из Германия смогли обнаружить стабильные оксобораны, которые несколько десятилетий не удавалось синтезировать.

Ученые впервые синтезировали оксобораны. Эти неуловимые молекулы считались слишком нестабильными для существования. Оксобораны характеризуются тройной связью между бором и кислородом. Химики пытались получить такие молекулы как с начала 1960-х годов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemistry, пишет ScienceAlert.

Оксобораны считались настолько нестабильными, что они не могут существовать долго вне самых экстремальных условий, чтобы их можно было изучить. Теперь химикам из Германии удалось синтезировать три соединения оксоборанов в виде кристаллов при комнатной температуре.

Ученые обнаружили эти соединения в ходе экспериментов с диборакумуленом, веществом, содержащим бор, после того как смешали его с рядом стандартных химических реагентов. По словам химиков, они удивились тому, что оксобораны образуются в ходе этих реакций и сохраняются достаточно долго для того, чтобы их можно было изучить. Анализ подтвердил, что в соединениях сформировались исключительно прочные тройные связи бора и кислорода.

Структура и химическая связь оксоборана Фото: ScienceAlert

Стабильность молекул отчасти объясняется их связью с бориленильной группой, группой атомов, содержащей еще один атом бора. Поскольку эта дополнительная группа богата электронами, она способна делиться частью своей электронной плотности, уменьшая дисбаланс электрического заряда, из-за которого оксобораны обычно разрушаются практически сразу после своего образования. Выяснилось, что устойчивость неуловимых молекул обусловлена ​​их собственными внутренними свойствами.

Это невероятно важное отрытые для химиков. Теперь ученые могут приступить к получению других оксоборанов и более глубокому изучению процесса их формирования.

Химики считают, что как только механизм стабилизации этих молекул с помощью бориленильной группы будет полностью изучен, этот метод стабилизации можно будет применять и к другим молекулам, которые до сих пор сложно синтезировать.

Пока рано говорить о практическом применении этих молекул, но их можно будет использовать для создания новых материалов, считают ученые.

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