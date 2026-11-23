Темная энергия может возникать благодаря тем же фундаментальным законам физики, которые удерживают вместе ядра атомов.

Почти 30 лет с момента открытия физики пытаются разгадать загадку темной энергии – загадочной силы, которая ускоряет расширение Вселенной. Ученые до сих по не знают, что она собой представляет и откуда берется. Сочтется, что ее появление связано с гипотетическими полями или неизвестными элементарными частицами. Но этому нет подтверждений. Теперь ученые заявили, что темная энергия может возникать благодаря тем же фундаментальным законам физики, которые удерживают вместе ядра атомов. Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal, пишет Phys.

Космический вакуум или пустое пространство на самом деле никогда не бывает пустым. Это среда, наполненная субатомными полями и квантовой энергией.

Квантовая хромодинамика — это теория, которая описывает сильное взаимодействие, самое мощное из четырех фундаментальных сил природы. Это взаимодействие удерживает вместе кварки, элементарные частицы из которых состоят протоны и нейтроны. Это частицы из которых состоят ядра атомов. Также сильное взаимодействие удерживает вместе протоны и нейтроны, а потому ядра атомом находятся в стабильном состоянии.

Почти 30 лет с момента открытия физики пытаются разгадать загадку темной энергии – загадочной силы, которая ускоряет расширение Вселенной. Иллюстрация Фото: space.com

В квантовой хромодинамике вакуум обладает топологическими свойствами, которые могут влиять на пространство на огромных расстояниях. Физики предположили, что по мере расширения Вселенной эта субатомная структура со временем меняется. Это создает изменение энергии настолько сильное, что его достаточно для ускорения расширения космоса.

То есть темную энергию можно объяснить в рамках квантовой хромодинамики и для этого не нужно привлекать гипотетические поля или неизвестные фундаментальные частицы, считают физики.

Теоретическая модель ученых показывает, что энергетический масштаб, вытекающий из свойств вакуума в квантовой хромодинамике и гравитации, близок к наблюдаемому масштабу темной энергии. Таким образом квантовый вакуум может обладать свойствами, которые объясняют ускоренное расширение Вселенной, не выходя за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц.

Физики считают, что возникновение темной энергии связано с сильным взаимодействием. Ученые сравнили свою модель темной материи с реальными астрономическими данными и оказалось, что она согласуется с результатами наблюдений за расширением космоса. Физики надеются подтвердить новое объяснение физической природы темной энергии с помощью новых данных, которые получат в ближайшие годы космические телескопы следующего поколения.

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