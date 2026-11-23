Ученые выяснили, что гравитация может не притягивать объекты друг к другу, а отталкивать их. Это противоречит представлениям об одной из главных сил Вселенной.

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, лучшая теория для описания гравитации, не допускает существование антигравитации. То есть эта сила может только заставлять объекты с массой притягиваться друг к другу. Но квантовая физика допускает превращение гравитации в отталкивающую силу. Физики готовы проверить эту революционную гипотезу. Исследования двух групп физиков опубликованы в журнале Physical Review A и на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Главная особенность гравитации заключается в том, что она притягивает объекты с массой друг к другу. Но физики спорят о том, как ведет себя гравитация в квантовом мире, где доминируют квантовые эффекты, и какими квантовыми свойствами она может обладать. Две группы физиков пришли к выводу, что квантовые эффекты могут заставить гравитацию работать таким образом, что эта сила будет выступать как антигравитация, то есть будет отталкивать объекты друг от друга.

В основе обоих исследований лежит понятие квантовой суперпозиции. Представьте себе автомобиль, который едет по дороге и оказывается у развилки: он может повернуть либо налево, либо направо. Но в квантовом мире автомобиль может оказаться в состоянии суперпозиции. Это значит, что он может одновременно поехать направо и налево и двигаться по обеим дорогам одновременно. В таком состоянии невозможно точно определить, где именно находится автомобиль, не нарушив при этом его квантовое состояние.

Главная особенность гравитации заключается в том, что она притягивает объекты с массой друг к другу. Но физики спорят о том, как ведет себя гравитация в квантовом мире, где доминируют квантовые эффекты, и какими квантовыми свойствами она может обладать Фото: space.com

Если рядом с таким автомобилем будет двигаться другой квантовый объект, то он будет испытывать гравитационное притяжение к нему. Физики с помощью математических моделей и уравнений показали, что в результате такого гравитационного взаимодействия автомобиль и другой квантовый объект будут связаны между собой с помощью квантовой запутанности. Это значит, что любое изменение одного объекта сразу влияет на характеристики другого.

Ученые проанализировали сценарий, в котором две изначально разделенные дороги, по которым движется автомобиль и квантовый объект сходятся в одной точке. В этот момент измерение, выполненное с помощью квантового объекта, позволяет выяснить, как движение разными дорогами повлияло на квантовое состояние автомобиля, который находится в состоянии суперпозиции.

Напоминаем, что квантовая механика носит вероятностный характер. Это означает, что при многократном повторении эксперимента конечное квантовое состояние автомобиля будет иметь разные версии.

Физики выяснили, что если после измерения отбросить все результаты, кроме определенных квантовых состояний, то второй квантовый объект теоретически должен перестать испытывать гравитационное притяжение к автомобилю и удалиться от него. То есть возникает отталкивающий эффект гравитации.

Общая теория относительности Эйнштейна не предсказывает подобного поведения гравитации. Если оно реально существует, то физики смогут доказать квантовую природу гравитации. Напоминаем, что квантовая механика не согласуется с основными принципами теории гравитации.

Обе группы физиков считают, что их революционную гипотезу можно проверить в результате экспериментов с крошечными объектами, имеющими массу. Подготовка к этим экспериментам уже началась.

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