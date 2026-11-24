Миссия ESCAPADE поможет выяснить, почему Красная планета теряет свою атмосферу.

Два одинаковых космических аппарата миссии NASA ESCAPADE под названием Blue и Gold отправились в космос на борту ракеты-носителя New Glenn в ноябре 2025 года. Вместо того чтобы сразу направиться к Марсу для изучения его атмосферы, аппараты сначала вышли на промежуточную орбиту вдали от Земли. В начале ноября 2026 года они совершили гравитационный маневр вокруг нашей планеты и отправились к Марсу, куда они прибудут примерно через 10 месяцев. Согласно сообщению NASA, один из космических аппаратов сделал прощальные фотографии Земли в видимом и инфракрасном диапазонах света.

На фотографиях видно Западное полушарие Земли с расстояния около 62 000 километров, а на переднем плане видна часть солнечной панели одного из двух аппаратов.

На фотографии видно Западное полушарие Земли с расстояния около 62 000 километров Фото: NASA

По данным NASA, аппарат Blue совершил гравитационный маневр вокруг Земли 7 ноября, а Gold — 9 ноября, когда и сделал фотографии Земли. В обоих случаях аппараты использовали гравитацию Земли, чтобы получить дополнительное ускорение и для коррекции траектории движения на пути к Марсу. Такой гравитационный маневр, позволяет космическому аппарату набрать скорость или изменить направление движения, не расходуя при этом больших запасов топлива.

NASA показало также инфракрасные изображения Земли Фото: NASA

Кроме фотографии в видимом свете, NASA показало также три инфракрасных изображения Земли. Инфракрасные камеры фиксируют тепловое излучение, а не видимый свет, что позволяет выявить температурные различия облаков, поверхности суши и океана. Съемка Земли позволяет ученым убедиться в том, что камеры и научные приборы космического аппарата работают так, как нужно.

Инфракрасные камеры фиксируют тепловое излучение, а не видимый свет, что позволяет выявить температурные различия облаков, поверхности суши и океана Фото: NASA

NASA также представило фотографии самих космических аппаратов, полученные спутником Worldview Legion компании Vantor с расстояния около 4800 км.

NASA показало также инфракрасные изображения Земли Фото: NASA

Сейчас аппараты миссии ESCAPADE направляются к Марсу. Примерно через 10 месяцев они выйдут на орбиту вокруг Красной планеты. Цель миссии – изучить как солнечный ветер (поток частиц, летящих от Солнца со скоростью примерно 1,5 миллиона км/час) взаимодействует с марсианской средой и приводит к потере атмосферы Красной планеты. Именно этот процесс превратил Марс, где когда-то могли существовать озера и реки, в холодную и сухую планету.

NASA также представило фотографии самих космических аппаратов, полученные спутником Worldview Legion компании Vantor с расстояния около 4800 км Фото: NASA

Атмосфера Марса сейчас имеет примерно 1% плотности атмосферы Земли. Но в прошлом на поверхности Красной планеты находились водоемы, а для этого атмосфера Марса должна была быть более плотной.

NASA также представило фотографии самих космических аппаратов, полученные спутником Worldview Legion компании Vantor с расстояния около 4800 км Фото: NASA

Считается, что значительная часть атмосферы Марса улетела в космос за миллиарды лет под влиянием солнечного ветра, который уносит атмосферные газы. У Марса нет глобального магнитного поля, а потому атмосфера лишена защиты.

Изучение процесса потери атмосферы Марсом важно не только для понимания истории Красной планеты. Исследования миссии ESCAPADE помогут понять, как планеты удерживают или теряют свои атмосферы, что является ключевым фактором для определения того, какие миры могут быть пригодными для жизни.

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