Новое исследование дает возможную разгадку одной из величайших загадок в истории эволюции человека.

Последние неандертальцы исчезли в Европе примерно в то же время, когда Homo sapiens, начал расселяться в этой части Евразии. Ученые считают, что эти события взаимосвязаны. То есть современные люди могли стать одной из главных причин вымирания неандертальцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Phys.

Испанские исследователи разработали компьютерную модель доисторической Европы. Используя данные о климатических условиях и численности животных, они оценили доступность пищевых ресурсов в период от 55 000 до 27 000 лет назад.

Затем ученые провели тысячи симуляций, чтобы выяснить, как изменение климата, численность популяций животных и неандертальцев, а также появление современных людей могли повлиять на то, что неандертальцы исчезли.

Большинство симуляций показало, что, хотя изменения климата приводили к сокращению источников пищи, а значит и популяций неандертальцев, в 98% случаев последние выживали, если численность современных людей была низкой.

Часть симуляций показала, что по мере роста популяции современных людей и их распространения по Европе, вероятность вымирания неандертальцев значительно возрастала. Но группы неандертальцев, которые могли перемещаться и поддерживать связь с другими сообществами, как правило, существовали дольше, чем более изолированные группы.

Почему же Homo sapiens могли привести к вымиранию неандертальцев? По словам ученых, возможно, современные люди конкурировали с неандертальцами за пищу и другие ресурсы. Также, возможно, что уменьшенные популяции неандертальцев страдали от расселения современных людей по Европе. Неандертальцы не могли восстановить свою прежнюю численность и заселиться после перемещения в тех регионах, где уже хозяевами были Homo sapiens.

При этом, как считают ученые современные люди могли не обладать более высоким интеллектом или более продвинутыми технологиями. Их просто было больше.

Но пока нельзя говорить о том, что Homo sapiens стали главной причиной вымирания неандертальцев, ведь результаты исследования основаны на компьютерном моделировании. Но они дают основу для дальнейших исследований, в рамках которых могут быть получены реальные доказательства, которые помогут решить из величайших загадок в истории эволюции человека.

Другие новости науки