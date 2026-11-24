Историки выяснили, что изделие из золота на самом деле было одним из инструментов дипломатии.

Историки изучили подвеску, состоящую из двух золотых медальонов, которая находится в коллекции музея Думбартон-Оукс в Вашингтоне, США. Эксперты считали, что эти изделия не представляют особой ценности и являются дешевой копией более ценных артефактов. Но оказалось, что это не так, как показали результаты исследования, пишет Gizmodo.

Ранее эксперты классифицировали эти предметы как псевдомедальоны. В отличие от настоящих медальонов, которые чеканились по распоряжению императоров Восточной Римской империи, они не выполняли церемониальные функции и имели меньшую ценность. Но ученые выяснили, что в начале VI века императоры использовали подобные медальоны в качестве инструмента дипломатии.

Историки изучили подвеску, состоящую из двух золотых медальонов Фото: Gizmodo

Золотые медальоны образуют подвеску диаметром около 8,7 сантиметра. Они крепятся к двум золотым цепочкам, соединенным застежкой, в которую вставлены золотые монеты императоров Восточной Римской империи Зенона и Анастасия.

На лицевой стороне одного медальона изображен император Анастасий Фото: Gizmodo

На лицевой стороне одного медальона изображен император Анастасий в военном облачении, а рядом находится надпись "DNANASTRVIST". На другой стороне изображен бог виноделия Дионис в окружении мифических существ.

Ранее эксперты принимали латинскую надпись бессвязный набор букв, поскольку она не соответствовала стандартам для настоящих медальонов. Также потрет императора не соответствовал канонам для подобных изображений.

На другой стороне изображен бог виноделия Дионис Фото: Gizmodo

Эпиграфический анализ медальная доказывает, что латинская надпись представляет собой дипломатическое сокращение, содержащее имя того, кому адресовано послание. Также ученые нашли свидетельства того, что на настоящих медальонах не всегда императоры изображались согласно канону.

Ученые выяснили, что медальон был подарком правителю лазов. Это народ, обитавший в юго-восточной части Причерноморья между современными Турцией и Грузией. Исторические документы VI века говорят о том, что правители лазов получали подарки от императоров.

В ту эпоху лазы занимали стратегически важное положение между Восточной Римской империей и Персией, поэтому медальон был скорее всего подарком, который должен был скрепить союз правителя лазов и Восточной Римской империи, считают ученые.

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