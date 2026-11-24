Ученые предложили новый способ строительства домов на Красной планете с помощью живых организмов и марсианских ресурсов.

NASA планирует отправить астронавтов на Марс где-то в следующем десятилетии. Но уже сейчас ученые разрабатывают технологические решение, которые помогут построить жилые комплексы на Марсе еще до прибытия туда людей. Новая строительная концепция называется Mars Seed. Это автономная архитектурная система, способная создавать полноценный герметичный жилой комплекс площадью 870 квадратных метров, используя исключительно местные марсианские ресурсы. Научная статья опубликована на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Одним из главных преимущество автономной строительной системы, состоящей из разных устройств, является ее вес – всего 20 тонн. Это укладывается в лимиты грузоподъемности для марсианских миссий. После доставки на Красную планету системе не потребуются никакие поставки материалов с Земли, ведь она будет использовать ресурсы Красной планеты.

Система сможет самостоятельно извлекать все необходимые компоненты для постоянного возведения герметичных и безопасных жилищ для астронавтов со скоростью примерно 75 квадратных метров каждые 130 дней.

Ученые предложили новый способ строительства домов на Красной планете с помощью живых организмов и марсианских ресурсов Фото: The Conversation

Это биопроизводственная система, ведь для создания строительных материалов будет использоваться биопластик, полученный с помощью специальных бактерий. Строительную систему обеспечивать энергией будет ядерный реактор мощностью 40 кВт. Он сможет дать не только электроэнергию, но и побочное тепло для обогрева помещений. Также тепло ядерного реактора можно использовать для правления водяного льда на Марсе и получения жидкой воды.

Согласно проекту, система Mars Seed вода, марсианская почва, а также бактерии являются ключевыми компонентами для создания домов на Марсе.

Ученые вывели устойчивый штамм бактерии Cupriavidus necator, который способен успешно развиваться марсианкой почве и создавать биопластик. Полученный из атмосферы Марса монооксид углерода смешивается с водой и получается жидкая уксусная кислота, выступающая источником питания для бактерий.

Микроорганизмы поглощают уксус вместе с кислородом, полученным при плавлении водяного льда, и накапливают в себе биопластик — полигидроксибутират. Затем этот полимер отделяется от живых клеток и направляется в специальные 3D-принтеры. Пластик смешивается с марсианской почвой и начинается печать домов.

Таким образом, как считают ученые, можно начать строительство жилищ на Марсе еще до прибытия астронавтов, а затем подобное строительство может продолжаться в автономном режиме. Каждый раз, когда астронавты будут прибывать на Марс примерно раз в 2 года, они будут иметь уже готовую жилую инфраструктуру и помещения для исследований, которые нужно лишь заполнить научными приборами. Но для реализации этой идеи предстоит решить еще немало инженерных задач, признают ученые.

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