Если бы миллиарды лет назад на подобном красном гиганте не происходили магнитные бури, то, возможно, Земля и не возникла.

Астрономы получили изображения близлежащей гигантской звезды Мира А с беспрецедентной детализацией, используя радиотелескоп ALMA. Это красный гигант, расположенный на расстоянии всего 330 световых лет от Земли. Эта звезда значительно старше, крупнее и ярче Солнца. Астрономы увидели нечто невероятное: огромную петлю вещества, которую выбрасывает звезда в космос. Ученые узнали причину такого явления. Новые данные опровергают прежние представления о том, как функционируют звезды-гиганты и как они распространяют по Млечному Пути важнейшие химические элементы, участвующие в формировании новых звезд и планет, а также в появлении жизни. Результаты исследования представлены в двух научных статьях, опубликованных в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Sky at Night Magazine.

Звезда Мира А приближается к концу своего жизни и находится в стадии красного гиганта. В такие периоды подобные звезды начинают сбрасывать свои внешние слои в окружающее пространство. Звезда больше не может противостоять собственной гравитации, она нагревается, что и приводит к сбрасыванию внешних слоев.

На снимке, сделанном радиотелескопом ALMA видна огромная петля вещества, которую выбрасывает звезда Мира А. Она простирается на расстояние в 10 астрономических единиц. Это 10 расстояний между Землей и Солнце или расстояние между Солнцем и Сатурном. Ученые еще никогда не видели ничего подобного.

Это явление напоминает корональный выброс массы на Солнце, которые сопровождают солнечные вспышки, но оно более масштабное и яркое, а также обладает значительно большей энергией, чем самые мощные звездные вспышки, когда-либо зарегистрированные учеными, включая Солнце.

Звезда Мира А выбрасывает огрмоную петлю вещества. Фотография радиотелескопа ALMA Фото: ALMA

Десятилетиями астрономы считали, что звездные ветры у таких звезд приводятся в движение светом самой звезды: фотоны воздействуют на частицы пыли в ее внешней атмосфере, создавая своего рода толчок. Однако эта звезда демонстрирует иной механизм: мощные магнитные поля также способны формировать звездные ветры и придавать им энергию. Это меняет фундаментальные представления о происхождении атомов, из которых состоят люди, говорят ученые.

Без подобных вспышек на звездах жизнь на Земле могла бы вовсе не возникнуть. Дело в том, что химические элементы, необходимые для жизни, например, углерод, кислород и азот, образуются в недрах таких звезд. Старея, звезды сбрасывают свои внешние оболочки в виде плотных потоков вещества — звездных ветров. Именно благодаря этим ветрам химические элементы распространяются в пространстве, становясь строительным материалом для новых звезд и планет.

Новое исследование показало, что магнитные бури на поверхности звезды Мира А постоянно создают яркие вспышки и мощные извержения вещества, похожие на корональные выбросы массы на Солнце. Но ученые не ожидали увидеть подобные явления у красного гиганта.

Возможно, Земли не существовало бы, если бы миллиарды лет назад, еще до появления Солнца, на подобных красных гигантах не происходили магнитные бури, говорят ученые.

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