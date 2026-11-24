Якби мільярди років тому на подібному червоному гіганті не відбувалися магнітні бурі, то, можливо, Земля й не виникла б.

Астрономи отримали зображення сусідньої гігантської зірки Міра А з безпрецедентною деталізацією, використовуючи радіотелескоп ALMA. Це червоний гігант, розташований на відстані всього 330 світлових років від Землі. Ця зірка значно старша, більша та яскравіша за Сонце. Астрономи побачили щось неймовірне: величезну петлю речовини, яку зірка викидає в космос. Вчені з’ясували причину такого явища. Нові дані спростовують колишні уявлення про те, як функціонують зірки-гіганти і як вони поширюють по Чумацькому Шляху найважливіші хімічні елементи, що беруть участь у формуванні нових зірок і планет, а також у появі життя. Результати дослідження представлені у двох наукових статтях, опублікованих у журналі Astronomy & Astrophysics, пише Sky at Night Magazine.

Зірка класу А наближається до кінця свого життя і перебуває на стадії червоного гіганта. У такі періоди подібні зірки починають скидати свої зовнішні шари у навколишній простір. Зірка більше не може протистояти власній гравітації, вона нагрівається, що й призводить до скидання зовнішніх шарів.

На знімку, зробленому радіотелескопом ALMA, видно величезну петлю речовини, яку викидає зірка Міра А. Вона простягається на відстань у 10 астрономічних одиниць. Це 10 відстаней між Землею та Сонцем або відстань між Сонцем і Сатурном. Вчені ще ніколи не бачили нічого подібного.

Це явище нагадує корональний викид маси на Сонці, який супроводжує сонячні спалахи, але воно масштабніше й яскравіше, а також має значно більшу енергію, ніж найпотужніші зоряні спалахи, які коли-небудь реєстрували вчені, включаючи Сонце.

Зірка Міра А викидає величезну петлю речовини. Фотографія, зроблена радіотелескопом ALMA Фото: ALMA

Протягом десятиліть астрономи вважали, що зоряні вітри у таких зірок приводяться в рух світлом самої зірки: фотони впливають на частинки пилу в її зовнішній атмосфері, створюючи своєрідний поштовх. Однак ця зірка демонструє інший механізм: потужні магнітні поля також здатні формувати зоряні вітри та надавати їм енергію. Це змінює фундаментальні уявлення про походження атомів, з яких складаються люди, кажуть вчені.

Без таких спалахів на зірках життя на Землі могло б і не виникнути. Справа в тому, що хімічні елементи, необхідні для життя, наприклад, вуглець, кисень і азот, утворюються в надрах таких зірок. Старіючи, зірки скидають свої зовнішні оболонки у вигляді щільних потоків речовини — зоряних вітрів. Саме завдяки цим вітрам хімічні елементи поширюються в просторі, стаючи будівельним матеріалом для нових зірок і планет.

Нове дослідження показало, що магнітні бурі на поверхні зірки Міра А постійно спричиняють яскраві спалахи та потужні викиди речовини, схожі на корональні викиди маси на Сонці. Однак вчені не очікували побачити подібні явища у червоного гіганта.

Можливо, Землі не існувало б, якби мільярди років тому, ще до появи Сонця, на подібних червоних гігантах не відбувалися магнітні бурі, стверджують вчені.

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