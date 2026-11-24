Астрономи виявили найвіддаленіший квазар, і він допомагає уточнити гіпотези щодо утворення надзвичайно масивних чорних дір у ранньому Всесвіті.

Вчені за допомогою космічних і наземних телескопів виявили найвіддаленіший серед відомих квазарів. Він існував уже через 630 мільйонів років після Великого вибуху, тобто на 40 мільйонів років раніше за попереднього рекордсмена. Це відкриття частково розкриває загадку "неможливих" чорних дір: як відносно швидко після Великого вибуху могли з’явитися чорні діри з величезною масою. Результати дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Найвіддаленіший квазар отримав назву J1504+6252, хоча вчені також дали йому прізвисько Dún Aonghasa. Квазари є найяскравішими стабільними об’єктами у Всесвіті, адже їхнє світло часто затьмарює світло всіх зірок у галактиці, де знаходиться цей об’єкт.

Квазари — це яскраві ядра галактик, у центрі яких розташована надмасивна чорна діра, що активно поглинає речовину. Ця речовина, що оточує чорну діру, перед тим як впасти в неї, нагрівається і випромінює дуже сильне випромінювання.

Квазари — це яскраві ядра галактик, у центрі яких розташована надмасивна чорна діра, що активно поглинає речовину. Ілюстрація Фото: комета

Вчені з’ясували, що в центрі квазара J1504+6252 знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої у сотні мільйонів разів перевищує масу Сонця.

Виявлення та дослідження подібних квазарів, які існували протягом першого мільярда років історії Всесвіту, допоможе астрономам зрозуміти, як формувалися найперші чорні діри. Зараз астрономи знаходять дедалі більше "неможливих" чорних дір того періоду, масу яких важко пояснити. Згідно з теоретичними моделями, у них не мало б вистачити часу на накопичення такої величезної маси.

Автори дослідження розрахували умови, за яких теоретичні сценарії могли б призвести до утворення чорної діри, що знаходиться в центрі квазара J1504+6252, та подібних до неї.

Квазар J1504+6252 — це червоний об"єкт у центрі зображення Фото: phys.org

Якщо виходити з правдоподібних темпів зростання, то останні відкриття узгоджуються зі сценарієм прямого колапсу. Згідно з цим сценарієм, масивна газова хмара стискається під дією власної гравітації й безпосередньо перетворюється на чорну діру, яка потім продовжує зростати. Швидкість зростання чорної діри обмежується межею Еддінгтона. Це механізм саморегуляції, за якого газ, що падає в чорну діру, повертається назад у космос через зростання температури. Тобто чорна діра теоретично не може перевищувати межу Еддінгтона.

Дані свідчать про те, що чорна діра J1504+6252 зростає зі швидкістю, яка значно нижча за цю межу. Це вимагає наявності спочатку масивного зародка чорної діри, щоб пояснити величезну масу об’єкта.

Вчені схиляються до думки, що в даному випадку чорна діра могла з’явитися не в результаті прямого колапсу. Можливо, спочатку її масивним зародком була первинна чорна діра. Це гіпотетичні об’єкти, що виникли одразу після Великого вибуху.

Такі масивні об’єкти могли б допомогти найпершим масивним чорним дірам відносно швидко набрати масу, яка в мільйони разів перевищує масу Сонця. Подальше виявлення ще більш віддалених квазарів, можливо, допоможе остаточно розгадати загадку "неможливих" чорних дір.

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