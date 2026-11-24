Астрономы обнаружили самый далекий квазар, и он помогает уточнить варианты создания очень массивных черных дыр в ранней Вселенной.

Ученые с помощью космических и наземных телескопов обнаружили самый далекий квазар среди известных. Он существовал уже через 630 миллионов лет после Большого взрыва, то есть на 40 миллионов лет раньше прошлого рекордсмена. Это открытие частично раскрывает загадку "невозможных" черных дыр: как относительно быстро после Большого взрыва могли появиться черные дыры с огромной массой. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Самый далекий квазар получил название J1504+6252, хотя ученые также дали ему прозвище Dún Aonghasa. Квазары являются самыми яркими стабильными объектами во Вселенной, ведь их свет часто закрывает собой свет всех звезд в галактике, где находится этот объект.

Квазары — это яркие ядра галактик, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая вещество. Оно окружает черную дыру, перед тем как упасть в нее, нагревается и выпускает очень сильное излучение.

Квазары — это яркие ядра галактик, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая вещество. Иллюстрация Фото: NOIRLab

Ученые выяснили, что в центре квазара J1504+6252 находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в сотни миллионов раз превышает массу Солнца.

Обнаружение и изучение подобных квазаров, которые существовали в первый миллиард лет истории Вселенной, попугает астрономам понять, как как росли самые первые черные дыры. Сейчас астрономы находят все больше "невозможных" черных дыр в тот период, массу которых сложно объяснить. У них не должно было хватить времени на накопление такой огромной массы, согласно теоретическим моделям.

Авторы исследования рассчитали условия, при которых теоретические сценарии могли бы привести к образованию черной дыры, которая находится в центре квазара J1504+6252, и подобных ей.

Квазар J1504+6252 - это красный объект в центре изображения Фото: phys.org

Если исходить из правдоподобных темпов роста, то последние открытия согласуются со сценарием прямого коллапса. Согласно этому сценарию, массивное газовое облако сжимается под действием собственной гравитации и напрямую превращается в черную дыру, которая затем продолжает расти. Скорость роста черной дыры ограничивается пределом Эддингтона. Это механизм саморегуляции, при котором газ, падающий в черную дыру, уходит обратно в космос из-за роста температуры. То есть черная дыра теоретически не может превышать предел Эддингтона.

Данные указывают на то, что черная дыра J1504+6252 растет со скоростью, значительно ниже этого предела. Это требует наличия изначально массивного зародыша черной дыры, чтобы объяснить огромную массу объекта.

Ученые больше склоняются к тому, что в данном случае черная дыра могла появиться не в результате прямого коллапса. Возможно, изначально ее массивным зародышем была первичная черная дыра. Это гипотетические объекты, возникшие сразу после Большого взрыва.

Такие массивные объекты могли бы помочь самым первым массивным черным дырам относительно быстро набрать массу в миллионы раз превышающую массу Солнца. Дальнейшие обнаружение еще более далеких квазаров, возможно, помогут окончательно решить загадку "невозможных" черных дыр.

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