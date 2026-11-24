Вчені запропонували новий спосіб будівництва будинків на Червоній планеті за допомогою живих організмів та марсіанських ресурсів.

NASA планує відправити астронавтів на Марс десь у наступному десятилітті. Але вже зараз вчені розробляють технологічні рішення, які допоможуть побудувати житлові комплекси на Марсі ще до прибуття туди людей. Нова будівельна концепція називається Mars Seed. Це автономна архітектурна система, здатна створювати повноцінний герметичний житловий комплекс площею 870 квадратних метрів, використовуючи виключно місцеві марсіанські ресурси. Наукова стаття опублікована на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Однією з головних переваг автономної будівельної системи, що складається з різних пристроїв, є її вага — всього 20 тонн. Це відповідає обмеженням щодо вантажопідйомності для марсіанських місій. Після доставки на Червону планету система не потребуватиме жодних поставок матеріалів із Землі, адже вона використовуватиме ресурси Червоної планети.

Система зможе самостійно добувати всі необхідні компоненти для постійного будівництва герметичних і безпечних помешкань для астронавтів зі швидкістю приблизно 75 квадратних метрів кожні 130 днів.

Вчені запропонували новий спосіб будівництва будинків на Червоній планеті за допомогою живих організмів та марсіанських ресурсів Фото: The Conversation

Це біовиробнича система, адже для створення будівельних матеріалів використовуватиметься біопластик, отриманий за допомогою спеціальних бактерій. Енергією будівельну систему забезпечуватиме ядерний реактор потужністю 40 кВт. Він зможе забезпечувати не лише електроенергією, а й побічним теплом для опалення приміщень. Також тепло ядерного реактора можна використовувати для плавлення льоду на Марсі та отримання рідкої води.

Згідно з проєктом, система Mars Seed, вода, марсіанський ґрунт, а також бактерії є ключовими компонентами для будівництва будинків на Марсі.

Вчені вивели стійкий штам бактерії Cupriavidus necator, який здатний успішно розвиватися в марсіанському ґрунті та утворювати біопластик. Отриманий з атмосфери Марса монооксид вуглецю змішується з водою, утворюючи рідку оцтову кислоту, яка є джерелом живлення для бактерій.

Мікроорганізми поглинають оцет разом із киснем, отриманим під час плавлення водяного льоду, і накопичують у собі біопластик — полігідроксибутират. Потім цей полімер відокремлюється від живих клітин і надходить до спеціальних 3D-принтерів. Пластик змішується з марсіанським ґрунтом, і починається друк будинків.

Отже, на думку вчених, будівництво житла на Марсі можна розпочати ще до прибуття астронавтів, а потім таке будівництво може тривати в автономному режимі. Щоразу, коли астронавти прибуватимуть на Марс приблизно раз на 2 роки, вони матимуть уже готову житлову інфраструктуру та приміщення для досліджень, які потрібно лише заповнити науковими приладами. Але для реалізації цієї ідеї доведеться вирішити ще чимало інженерних завдань, визнають вчені.

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