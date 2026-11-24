Історики з’ясували, що цей золотий виріб насправді був одним із засобів дипломатії.

Історики дослідили підвіску, що складається з двох золотих медальйонів, яка зберігається у колекції музею Думбартон-Оукс у Вашингтоні, США. Експерти вважали, що ці вироби не мають особливої цінності й є дешевою копією більш цінних артефактів. Але виявилося, що це не так, як показали результати дослідження, пише Gizmodo.

Раніше експерти класифікували ці предмети як псевдомедальйони. На відміну від справжніх медальйонів, які карбувалися за розпорядженням імператорів Східної Римської імперії, вони не виконували церемоніальних функцій і мали меншу цінність. Однак вчені з’ясували, що на початку VI століття імператори використовували подібні медальйони як інструмент дипломатії.

Історики дослідили підвіску, що складається з двох золотих медальйонів Фото: Антарктида

Золоті медальйони утворюють підвіску діаметром близько 8,7 сантиметра. Вони кріпляться до двох золотих ланцюжків, з’єднаних застібкою, у яку вставлені золоті монети імператорів Східної Римської імперії Зенона та Анастасія.

На лицьовій стороні одного медальйона зображено імператора Анастасія Фото: Gizmodo

На лицьовій стороні одного медальйона зображено імператора Анастасія у військовому вбранні, а поруч — напис "DNANASTRVIST". На іншій стороні зображено бога виноробства Діоніса в оточенні міфічних істот.

Раніше експерти вважали латинський напис безладним набором літер, оскільки він не відповідав стандартам, встановленим для справжніх медальйонів. Також портрет імператора не відповідав канонам, що застосовуються до подібних зображень.

На звороті зображено бога виноробства Діоніса Фото: Антарктида

Епіграфічний аналіз медальйону доводить, що латинський напис є дипломатичним скороченням, яке містить ім’я того, кому адресовано послання. Також вчені знайшли свідчення того, що на справжніх медальйонах імператори не завжди зображувалися згідно з каноном.

Вчені з’ясували, що медальйон був подарунком правителю лазів. Це народ, який мешкав у південно-східній частині Причорномор’я між сучасною Туреччиною та Грузією. Історичні документи VI століття свідчать, що правителі лазів отримували подарунки від імператорів.

У ту епоху лази займали стратегічно важливе положення між Східною Римською імперією та Персією, тому, на думку вчених, медальйон, найімовірніше, був подарунком, який мав закріпити союз між правителем лазів та Східною Римською імперією.

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