Нове дослідження дає можливе пояснення однієї з найбільших загадок в історії еволюції людини.

Останні неандертальці зникли в Європі приблизно в той самий час, коли Homo sapiens почав розселятися в цій частині Євразії. Вчені вважають, що ці події взаємопов’язані. Тобто сучасні люди могли стати однією з головних причин вимирання неандертальців. Результати дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Phys.

Іспанські дослідники розробили комп'ютерну модель доісторичної Європи. Використовуючи дані про кліматичні умови та чисельність тварин, вони оцінили доступність харчових ресурсів у період від 55 000 до 27 000 років тому.

Потім вчені провели тисячі моделювань, щоб з’ясувати, як зміна клімату, чисельність популяцій тварин і неандертальців, а також поява сучасних людей могли вплинути на те, що неандертальці зникли.

Більшість моделювань показали, що, хоча зміни клімату призводили до скорочення джерел їжі, а отже, і популяцій неандертальців, у 98% випадків останні виживали, якщо чисельність сучасних людей була низькою.

Частина моделювань показала, що в міру зростання чисельності сучасних людей та їхнього поширення по Європі ймовірність вимирання неандертальців значно зростала. Однак групи неандертальців, які могли переміщатися та підтримувати зв’язок з іншими спільнотами, як правило, існували довше, ніж більш ізольовані групи.

Чому ж Homo sapiens могли спричинити вимирання неандертальців? За словами вчених, можливо, сучасні люди конкурували з неандертальцями за їжу та інші ресурси. Також, можливо, що зменшені популяції неандертальців страждали від розселення сучасних людей по Європі. Неандертальці не могли відновити свою колишню чисельність і заселитися після переміщення в ті регіони, де вже господарями були Homo sapiens.

При цьому, як вважають вчені, сучасні люди могли не мати вищого інтелекту чи більш досконалих технологій. Їх просто було більше.

Але поки що не можна стверджувати, що Homo sapiens стали головною причиною вимирання неандертальців, адже результати дослідження ґрунтуються на комп’ютерному моделюванні. Проте вони створюють основу для подальших досліджень, у рамках яких можуть бути отримані реальні докази, що допоможуть розгадати одну з найбільших загадок в історії еволюції людини.

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