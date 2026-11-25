В рамках миссии “Шэньчжоу-24” на станцию ​​“Тяньгун” впервые прибыл не гражданин Китая. А китайский астронавт пробудет в космосе дольше всего в истории КНР.

В среду, 25 ноября, в рамках миссии "Шэньчжоу-24" китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" отправила на околоземную орбиту космический корабль с тремя астронавтами на борту. Впервые Китай отправил на свою орбитальную станцию "Тяньгун" иностранного астронавта. Им стал гражданин Пакистана. А китайский астронавт проведет в космосе рекордный период времени в истории КНР — 1 год, пишет Space.

Ракета "Чанчжэн-2F" стартовала в 2:18 по киевскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Уже через 3,5 часа трое астронавтов миссии "Шэньчжоу-24" прибыли на космическую станцию "Тяньгун", состоящую из трех модулей, строительство которой Китай завершил в конце 2022 года.

Ракета "Чанчжэн-2F" стартовала в 2:18 по киевскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая Фото: CCTV

Миссия "Шэньчжоу-24" является исторической, ведь впервые Китай допустил присутствие иностранного астронавта на своей космической станции. Им стал пакистанец Мухаммад Зишан Али. Это первый гражданин Пакистана, который оказался на низкой околоземной орбите. До этого в октябре 2023 года Намира Салим стала первым гражданином Пакистана, побывавшим в космосе. Она совершила суборбитальный полет космоплане компании Virgin Galactic.

Вместе с пакистанским астронавтом на станцию "Тяньгун" прибыли два представителя КНР: Тан Хунбо и У И. Первый уже летал в космос в рамках миссий "Шэньчжоу-12" и "Шэньчжоу-17", которые стартовали в июне 2021 года и октябре 2023 года соответственно. Таким образом Тан Хунбо стал первым китайским астронавтом, который побывал на станции "Тяньгун" три раза. У И полетел в космос впервые.

Миссия "Шэньчжоу-24" является исторической, ведь впервые Китай допустил присутствие иностранного астронавта на своей космической станции Фото: Скриншот

Астронавты Тан Хунбо и У И проведут на орбите стандартные 6 месяцев, но Мухаммад Зишан Али пробудет на станции "Тяньгун" примерно неделю. После завершения своей миссии пакистанский астронавт вернется на Землю на космическом корабле миссии "Шэньчжоу-23". Вместе с ним вернутся домой астронавты Чжан Чжиюань и Ли Цзяин.

Третий астронавт миссии "Шэньчжоу-23", которая прибыла на орбиту в мае 2026 года, Чжу Янчжу, останется на станции "Тяньгун" еще на полгода. Таким образом он станет первым китайским астронавтом, который проведет на орбите целый год.

Астронавт примет участие в исследованиях того, как человеческий организм адаптируется к длительному пребыванию в космосе. Это важнейший этап подготовки Китая к запланированной высадке астронавтов на Луну до 2030 года и возможной пилотируемой миссии на Марс.

Чжу Янчжу вернется домой вместе с экипажей миссии "Шэньчжоу-24".

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