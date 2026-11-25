“Прогресс МС-36” станет первым грузовым космическим кораблем, который передаст груз в одной части орбитальной станции, а затем переместится в другое место.

Во вторник, 24 ноября, в 12:17 по киевскому времени с космодрома Байконур в Китае стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-36". Он прибудет на Международную космическую станцию (МКС) в четверг, 26 ноября, если все пойдет по плану. Впервые стыковка корабля "Прогресс" пройдет в одном месте орбитальной станции, а затем он переместится в другое место для выполнения важной миссии, пишет Space.

На борту грузового корабля "Прогресс МС-36" находится несколько тонн оборудования, продовольствия и других припасов, необходимых для экипажа МКС. Как сообщил "Роскосмос", на борту корабля также находится человекоподобный робот, который будет помогать астронавтам выполнять работы внутри и за пределами МКС в рамках экспериментального проекта.

На борту корабля также находится человекоподобный робот, который будет помогать астронавтам выполнять работы внутри и за пределами МКС в рамках экспериментального проекта Фото: Роскосмос

Ранее все грузовые корабли "Прогресс" стыковались с российским модулем "Звезда", но сейчас переходной отсек этого модуля изолирован от другой части орбитальной станции из-за постоянных утечек воздуха.

Ранее все грузовые корабли "Прогресс" стыковались с российским модулем "Звезда", но сейчас переходной отсек этого модуля изолирован от другой части орбитальной станции Фото: NASA

Поэтому впервые грузовой корабль "Прогресс" состыкуется с российским модулем "Поиск". Астронавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников переместят все доставленные грузы на борт МКС, а "Прогресс МС-36" переместится к стыковочному порту модуля "Звезда".

Таким образом, "Прогресс МС-36" станет первым грузовым космическим кораблем, который сначала был разгружен, а затем переместился в другое место на МКС.

Корабли "Прогресс" уже более 20 лет помогают МКС поддерживать стабильную орбиту Фото: wikipedia

Зачем это нужно? Дело в том, что корабли "Прогресс" уже более 20 лет помогают МКС поддерживать стабильную орбиту. С помощью своих двигателей корабли перемещают станцию немного выше, ведь она постоянно спускается ближе к Земле, находясь на высоте примерно 400 км. Стыковочный порт модуля "Звезда" лучше всего подходит для выполнения маневров по коррекции орбиты МКС.

"Прогресс МС-36" скорее всего будет соединен с МКС еще примерно полгода. Затем астронавты переместят туда скопившийся мусор и отправят корабль обратно в атмосферу Земли, где он сгорит.

Стоит отметить, что на МКС грузы также доставляют японский грузовой корабль HTV-X, а также американские корабли Cygnus от компании Northrop Grumman и Dragon от компании SpaceX. Первые два грузовых корабля являются одноразовыми, как и "Прогресс", но Dragon является многоразовым.

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