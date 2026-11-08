Знищена обсерваторія NASA зробила один із найкращих знімків галактики Андромеди (фото)

Космічна обсерваторія Swift завершила своє існування, згорівши в атмосфері Землі. Але вона залишила після себе мільйони зображень різних астрономічних об’єктів.

Цього тижня, а саме 4 листопада, космічна обсерваторія NASA Swift спустилася з орбіти на таку низьку висоту, що згоріла в щільних шарах атмосфери Землі. Так завершилася 22-річна історія обсерваторії, яка створила мільйони зображень різних космічних об’єктів, що ще десятиліттями слугуватимуть основою для нових наукових відкриттів, пише Live Science.

Обсерваторія Swift була спроектована таким чином, щоб миттєво повертатися в бік найпотужніших вибухів, що відбуваються у глибокому космосі, відомих як гамма-спалахи. Ці викиди енергії виникають під час вибухів наднових, а також злиття нейтронних зірок та інших високоенергетичних подій у космосі.

Обсерваторія була оснащена приладами для роботи у видимому, ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах світла, що дозволяло їй реєструвати космічні викиди енергії в усьому електромагнітному спектрі. Космічний телескоп Swift бачив спалахи випромінювання, які інші телескопи могли не помітити.

Саме телескоп Swift виявив найпотужніший і найяскравіший гамма-спалах за всю історію спостережень за цими подіями. Він отримав назву GRB 221009A або BOAT (Brightest of all time, тобто найяскравіший за весь час спостережень). Цей неймовірно потужний вибух спричинила гігантська зірка, яка вибухнула як наднова й перетворилася на чорну діру. Знімок цього гамма-спалаху нагадує мішень. Такий візерунок утворили хвилі від вибуху, що поширювалися крізь космічний простір.

Саме телескоп Swift виявив найпотужніший і найяскравіший гамма-спалах за всю історію спостережень за цими подіями Фото: solar-system

Обсерваторія Swift також провела мільйони спостережень за об’єктами у космосі, що розташований ближче до нас. Зокрема, вона сфотографувала найближчі галактики. Космічний телескоп Swift зробив одну з найкращих фотографій галактики Андромеди (М31), яка знаходиться на відстані приблизно 2,5 мільйона світлових років від нас.

Це найближча до нас велика галактика, і через кілька мільярдів років вона зіткнеться з Чумацьким Шляхом. У результаті злиття галактик на небі Землі з’явиться близько трильйона нових зірок. Але, найімовірніше, нікому не доведеться насолоджуватися цим видовищем, адже до того часу життя на нашій планеті вже зникне.

Космічний телескоп Swift зробив одну з найкращих фотографій галактики Андромеди Фото: NASA

Фотографія галактики Андромеди була зроблена за допомогою приладу обсерваторії Swift, призначеного для спостережень в ультрафіолетовому діапазоні світла. На цьому знімку десятки тисяч зірок галактики Андромеди сяють, немов сапфіри, вставлені в яскраве кільце.

На цьому зображенні обсерваторія Swift зафіксувала близько 20 000 джерел ультрафіолетового випромінювання. Зокрема, це тисячі зоряних скупчень, розкиданих по кільцю Андромеди, діаметр якого становить 150 000 світлових років.

Варто зазначити, що на фотографіях галактики Андромеди у видимому світлі, зроблених наземними телескопами, яскравий центр галактики своїм випромінюванням затьмарює багато молодих зірок, які видно на знімку телескопа Swift.

Ця фотографія нагадує про те, що погляд на звичні астрономічні об’єкти в іншому діапазоні світла здатний повністю змінити уявлення про них.

Інші новини науки