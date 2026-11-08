Уничтоженная обсерватория NASA сделала один из лучших снимков галактики Андромеды (фото)

Космическая обсерватория Swift завершила свое существование, сгорев атмосфере Земли. Но она отставила после себя миллионы изображений разных астрономических объектов.

На этой неделе, а именно 4 ноября, космическая обсерватория NASA Swift спустилась так низко с орбиты, что сгорела в плотных слоях атмосферы Земли. Так закончилась 22-летняя история обсерватории, которая создала миллионы изображений разных космических объектов, которые еще десятилетиями будут служить основой для новых научных открытий, пишет Live Science.

Обсерватория Swift была спроектирована так, чтобы мгновенно разворачиваться в сторону происходящих в глубоком космосе самых мощных взрывов, известны как гамма-всплески. Эти выбросы энергии возникают при взрывах сверхновых, а также слиянии нейтронных звезд и других высокоэнергетических событиях в космосе.

Обсерватория была оснащена инструментами для работы в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах света, что позволяло ей регистрировать космические выбросы энергии во всем электромагнитном спектре. Космический телескоп Swift видел вспышки излучения, которые могли не увидеть другие телескопы.

Именно телескоп Swift обнаружил самый мощный и яркий гамма-всплеск за всю историю наблюдений за этими событиями. Он получил название GRB 221009A или BOAT (Brightest of all time, то есть самый яркий за время наблюдений). Этот невероятно мощный взрыв был создан гигантской звездой, которая взорвалась сверхновой и превратилась в черную дыру. Снимок данного гамма-всплеска напоминает мишень. Такой узор создали волны от взрыва, распространявшиеся сквозь космическое пространство.

Именно телескоп Swift обнаружил самый мощный и яркий гамма-всплеск за всю историю наблюдений за этими событиями Фото: NASA

Обсерватория Swift также провела миллионы наблюдений за объектами в более близком к нам космосе. В том числе она фотографировала ближайшие галактики. Космический телескоп Swift сделал одну из самых лучших фотографий галактики Андромеды (М31), которая находится на расстоянии примерно 2,5 миллиона световых лет от нас.

Это самая близкая к нам крупная галактика и через несколько миллиардов лет она столкнется Млечным Путем. В результате слияния галактик в небе Земли появится около триллиона новых звезд. Но, скорее всего, некому будет наслаждаться этим зрелищем, ведь к тому времени жизнь на нашей планете уже исчезнет.

Космический телескоп Swift сделал одну из самых лучших фотографий галактики Андромеды Фото: NASA

Фотография галактики Андромеды была сделана с помощью прибора обсерватории Swift для проведения наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне света. На этом снимке десятки тысяч звезд галактики Андромеды сияют, словно сапфиры, вставленные в яркое кольцо.

На этом изображении обсерватория Swift зафиксировала около 20 000 источников ультрафиолетового излучения. В частности, это тысячи звездных скоплений, разбросанных по кольцу Андромеды, диаметр которого составляет 150 000 световых лет.

Стоит отметить, что на фотографиях галактики Андромеды в видимом свете, сделанных наземными телескопами, яркий центр галактики своим излучением затмевает многие молодые звезды, которые видны на снимке телескопа Swift.

Эта фотография служит напоминанием о том, что взгляд на привычные астрономические объекты в другом диапазоне света способен полностью изменить представление о них.

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