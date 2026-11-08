Люди продолжают эволюционировать прямо на глазах: 4 признака этого процесса в нашем теле

По мере того как современный мир продолжает меняться, меняются и эволюционные факторы, формирующие наш вид.

Эволюцию нашего вида часто представляют следующим образом: обезьяна постепенно превращается в прямоходящего человека. Но на этом наша эволюция не закончилась, и мы продолжаем меняться. Ученые обнаружили доказательства того, что люди продолжают эволюционировать и сейчас, и это отражается в нашей физиологии: от кожи и глаз до состава крови, пишет ScienceAlert.

Кишечник

Один из самых ярких з примеров современного естественного отбора, известных науке, связан с кишечником. Примерно 10 000 лет назад люди в некоторых регионах мира начали одомашнивать коров и других травоядных животных, а затем научились получать от них молоко.

Но кишечник взрослых млекопитающих был не приспособлен к перевариванию лактозы. Тем не менее, у некоторых наших предков имелись варианты генов, позволявшие им усваивать молочные продукты без вреда для здоровья. Современные генетические исследования показывают, что со временем, благодаря естественному отбору, распространились варианты генов, обеспечивающие переносимость лактозы.

В то же время в Андах (Южная Америка) на эволюцию человеческого кишечника повлиял картофель. Народ кечуа одним из первых в мире начал культивировать картофель. Ученые выяснили, что представители этого народа приспособлены к перевариванию крахмала лучше, чем практически любая другая группа людей на Земле.

Когда предки коренных народов Анд начали выращивать картофель, те из них, у кого было больше копий определенного варианта гена, получили эволюционное преимущество.

Кровь

Адаптация к окружающей среде затрагивает и нашу кровь. Например, проживание людей в Тибетских горах на большой высоте в течение более 10 000 лет привело к появлению у местных жителей удивительных механизмов адаптации к низкому уровню кислорода.

Ученые обнаружили доказательства того, что у тибетских народов выработались механизмы, улучшающие способность крови переносить кислород. Это пример продолжающегося естественного отбора.

Кожа

Некоторые признаки естественного отбора заметны и во внешнем облике человека. Пигментация кожи является примером адаптации нашего вида к воздействию солнечного света. Принято считать, что у древних людей в Африке кожа была темной. Это защищало ДНК от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

Но в регионах, расположенных дальше от экватора, естественный отбор способствовал появлению более светлой кожи. Ученые обнаружили доказательства такого естественного отбора среди населения Западной Евразии за последние 10 000 лет.

Результаты показывают, что в данной человеческой популяции стали чаще встречаться варианты генов, способствующие более светлой пигментации кожи.

Глаза

Даже то, как именно вы читаете этот материал прямо сейчас, может быть результатом естественного отбора. За последние несколько десятилетий число случаев близорукости резко возросло. Это связано с мутациями генов вследствие естественного отбора, считают ученые.

Хотя близорукость может быть невыгодна для выживания, некоторые связанные с ней варианты генов могут давать другие преимущества.

По мере того как современный мир продолжает меняться, меняются и эволюционные факторы, формирующие наш вид. Эволюция человека еще продолжается.

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