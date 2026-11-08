Люди продовжують еволюціонувати просто на очах: 4 ознаки цього процесу в нашому тілі

У міру того, як сучасний світ продовжує змінюватися, змінюються й еволюційні чинники, що формують наш вид.

Еволюцію нашого виду часто уявляють так: мавпа поступово перетворюється на прямоходячу людину. Але на цьому наша еволюція не закінчилася, і ми продовжуємо змінюватися. Вчені виявили докази того, що люди продовжують еволюціонувати й зараз, і це відбивається на нашій фізіології: від шкіри й очей до складу крові, пише ScienceAlert.

Кишечник

Один із найяскравіших прикладів сучасного природного відбору, відомих науці, пов’язаний із кишечником. Приблизно 10 000 років тому люди в деяких регіонах світу почали одомашнювати корів та інших травоїдних тварин, а потім навчилися отримувати від них молоко.

Однак кишечник дорослих ссавців не був пристосований до перетравлення лактози. Проте у деяких наших предків були варіанти генів, які дозволяли їм засвоювати молочні продукти без шкоди для здоров’я. Сучасні генетичні дослідження показують, що з часом, завдяки природному відбору, поширилися варіанти генів, що забезпечують переносимість лактози.

Водночас в Андах (Південна Америка) на еволюцію людського кишечника вплинула картопля. Народ кечуа одним із перших у світі почав вирощувати картоплю. Вчені з’ясували, що представники цього народу краще пристосовані до перетравлення крохмалю, ніж практично будь-яка інша група людей на Землі.

Коли предки корінних народів Анд почали вирощувати картоплю, ті з них, у кого було більше копій певного варіанту гена, отримали еволюційну перевагу.

Кров

Адаптація до навколишнього середовища впливає й на нашу кров. Наприклад, проживання людей у Тибетських горах на великій висоті протягом понад 10 000 років призвело до появи у місцевих жителів дивовижних механізмів адаптації до низького рівня кисню.

Вчені виявили докази того, що у тибетських народів сформувалися механізми, які покращують здатність крові переносити кисень. Це приклад триваючого природного відбору.

Шкіра

Деякі ознаки природного відбору помітні й у зовнішньому вигляді людини. Пігментація шкіри є прикладом адаптації нашого виду до впливу сонячного світла. Прийнято вважати, що у стародавніх людей в Африці шкіра була темною. Це захищало ДНК від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням.

Однак у регіонах, розташованих далі від екватора, природний відбір сприяв появі світлішої шкіри. Вчені виявили докази такого природного відбору серед населення Західної Євразії за останні 10 000 років.

Результати свідчать, що в цій людській популяції стали частіше зустрічатися варіанти генів, які сприяють світлішій пігментації шкіри.

Очі

Навіть те, як саме ви читаєте цей матеріал саме зараз, може бути результатом природного відбору. За останні кілька десятиліть кількість випадків короткозорості різко зросла. Вчені вважають, що це пов’язано з мутаціями генів внаслідок природного відбору.

Хоча короткозорість може бути невигідною для виживання, деякі пов’язані з нею варіанти генів можуть надавати інші переваги.

У міру того, як сучасний світ продовжує змінюватися, змінюються й еволюційні чинники, що формують наш вид. Еволюція людини ще триває.

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