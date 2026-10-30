Свій хлопець: найспокійніший ведмідь у світі не сердиться, коли в нього крадуть рибу (відео)

Неймовірно спокійний ведмідь на прізвисько Пол отримав жартівливу премію "Найнезворушніший хлопець" у рамках щорічного конкурсу серед ведмедів Аляски.

Лісова служба США продовжує підбивати підсумки конкурсу серед ведмедів, що мешкають у Національному лісі Тонгасс. Раніше жартівливі титули вже були присвоєні "Матері-ведмедиці" та її дитинчаті, яке так і не навчилося грати в хованки. Крім того, титул найгостиннішого було присвоєно чорному ведмедю, який розгулював з оберемком стрічкових черв’яків, пише Popular Science.

Тепер співробітники Лісової служби США присудили ще один титул чорному ведмедю на ім’я Пол — за свою неймовірну терплячість під час лову лосося він отримав премію "Найспокійніший хлопець" (The Dude Abides Award) 2026 року.

Подібно до людей, усі ведмеді різні: у одних є свої унікальні, новаторські способи риболовлі, а інші готові взяти під опіку чужих ведмежат. Однак ведмідь на ім’я Пол здивував вчених своїм неймовірним терпінням: самець мешкає на південному сході Аляски, де проводить літо, полюючи на рибу в струмку Анан-Крік.

За словами фахівців, Пол володіє терпінням і незворушністю "Чувака" (The Dude) — надзвичайно спокійного персонажа з фільму 1998 року "Великий Лебовські", який і став джерелом натхнення для створення цієї нагороди.

Під час спостережень вчені помітили, що коли у Пола крали рибу, він волів проявити доброту, а не вступати в бійку. Цікаво, що Пол частіше за інших потрапляв у поле зору експертів із рибою в пащі, ніж без неї, а менш вправні у риболовлі родичі часто користувалися моментом, щоб відібрати його здобич.

У струмку Анан-Крік спостерігається один із наймасовіших ходів лосося у світі, тому спроби захистити кожну спійману рибу — лише марна трата сил. У підсумку Пол просто "залишається незворушним", оскільки риболовля, схоже, приносить набагато більше задоволення, ніж боротьба.

Співробітники Лісової служби США зазначають, що Полу легко впізнати за двома тоненькими смужками на грудях і шрамом на лівому вусі. Зазначимо, що у 2024 році він також отримав нагороду як найвибагливіший ведмідь року.

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