Свой парень: самый невозмутимый медведь в мире не злится, когда у него крадут рыбу (видео)

Невероятно спокойный медведь по кличке Пол удостоился шуточной премии "Самый невозмутимый парень" в рамках ежегодного конкурса среди медведей Аляски.

Лесная служба США продолжает подводить итоги конкурса среди медведей, обитающих в Национальном лесу Тонгасс. Ранее шуточные титулы уже были присвоены "Матери-медведице" и ее детенышу, который так и не научился играть в прятки. Кроме того, титул самого гостеприимного был присвоен черному медведю, который разгуливал с охапкой ленточных червей, пишет Popular Science.

Теперь сотрудники Лесной службы США присудили еще один титул черному медведю по имени Пол — за свое невероятное терпение при ловле лосося он получил премию "Самый невозмутимый парень" (The Dude Abides Award) 2026 года.

Подобно людям, все медведи разные: у одних есть свои уникальные, новаторские способы рыбалки, а другие готовы взять под опеку чужих медвежат. Однако медведь по имени Пол удивил ученых своим невероятным терпением: самец обитает на юго-востоке Аляски, где проводит лето, охотясь на рыбу в ручье Анан-Крик.

По словам специалистов, Пол обладает терпением и невозмутимостью "Чувака" (The Dude) — крайне спокойного персонажа из фильма 1998 года "Большой Лебовски", который и послужил вдохновением для создания этой награды.

Во время наблюдений ученые заметили, что когда у Пола крали рыбу, он предпочитал проявить доброту, а не вступать в драку. Любопытно, что Пол чаще других попадался на глаза экспертов с рыбой в пасти, чем без нее, а менее искусные в рыбалке сородичи часто пользовались моментом, чтобы утащить его добычу.

В ручье Анан-Крик наблюдается один из самых массовых ходов лосося в мире, поэтому попытки защитить каждую пойманную рыбу — лишь пустая трата сил. В итоге Пол просто "остается невозмутимым", поскольку рыбалка, похоже, приносит гораздо больше удовольствия, чем борьба.

Сотрудники Лесной службы США отмечают, что Пола легко узнать по двум тонким полоскам на груди и шраму на левом ухе. Отметим, что в 2024 году он также получил награду как самый привередливый медведь года.

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