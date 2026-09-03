Брошки врятували тканину: у Ютландії виявили вбрання вікінгів віком 1300 років

Данські археологи зробили рідкісну знахідку. У похованні епохи вікінгів збереглися фрагменти тканини, які пролежали в землі близько 1300 років.

Данські археологи виявили рідкісне свідчення побуту вікінгів: у похованні на південному заході Ютландії збереглися уламки тканини, яким близько 1300 років. Знахідку було зроблено під час розкопок у Сконагері, неподалік від стародавнього торгового центру. Про це пише журнал Smithsonian.

У могилі було знайдено дві овальні брошки — типовий елемент жіночого вбрання тієї епохи. Як повідомили в Archaeology West Jutland, залишки текстилю було виявлено як на лицьовій, так і на зворотному боці прикрас.

"У міру корозії металу, з якого виготовлені брошки, він виділяв солі, які випадково зберегли фрагменти тканини. Розташування тканин на брошках може допомогти археологам визначити, чи походили вони з різних шарів одягу, а можливо, навіть як саме був розташований цей одяг", — зазначили вчені.

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Одяг скандинавів вкрай рідко зберігся до наших днів, тому дослідники зазвичай мають справу лише з дрібними фрагментами, які випадково збереглися до наших днів. Уявлення про моду тих часів доповнюють письмові згадки, а також фігурки та гобелени із зображеннями одягу, зазначають у Національному музеї Данії.

Вік тканин планується уточнити за допомогою радіовуглецевого методу. На одній із брошок є сліди ремонту — ймовірно, це сімейна реліквія, значно давніша, ніж сам текстиль.

Епоху вікінгів у Данії датують 800–1050 роками. У той час скандинави активно торгували, переселялися, освоювали нові території, здійснювали морські походи, а також займалися землеробством, тваринництвом, рибальством та виготовленням тканин.

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