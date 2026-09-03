Гени чи навколишнє середовище: що насправді формує особистість людини

Дослідники й раніше знали, що гени та навколишнє середовище відіграють велику роль у формуванні нашої особистості. Однак співвідношення цих двох факторів — питання спірне.

Вічне питання полягає в тому, чи народжуємося ми зі своєю особистістю і що насправді формує нас — гени чи навколишнє середовище? Відповідь насправді надзвичайно складна. Десятки досліджень близнюків уже показали, що особистість частково успадковується, але які саме гени формують нас, досі невідомо. Ще менш зрозуміло, яку роль у формуванні особистості відіграють фактори навколишнього середовища, пише Popular Science.

За словами психолога, який спеціалізується на типах особистості, Теда Шваба з Мічиганського державного університету, саме поняття "особистість" є складним і дещо розмитим. Більшість людей уявляють особистість як риси характеру — наприклад, творчий, працьовитий, чесний або добрий. Але особистість також включає в себе ідентичність, життєву історію, репутацію та те, як нас бачать інші люди.

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Психолог Брент Робертс з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн також зазначає, що навички, здібності, інтереси та мотивація теж відіграють свою роль. Наприклад, людина може мати видатний талант у футболі чи музиці, але без інтересу чи мотивації до розвитку в цих сферах її здібності можуть ніколи не стати ключовими в її діяльності. Простіше кажучи, особистість — це будь-яка стабільна характеристика людини, яка робить її самою собою.

Хоча саму особистість досить складно визначити, більшість психологів використовують стандартизовану модель "Великої п’ятірки" для її оцінювання. Відомо, що ця модель оцінює людей за п’ятьма основними рисами:

відкритість;

сумлінність;

екстраверсія;

доброзичливість;

невротизм.

Експерти визнають, що ця модель не є досконалою, проте вона дає вченим змогу порівнювати особистості різних людей, а також порівнювати особистості в часі.

Наскільки особистість залежить від генетики?

Протягом більшої частини 19 століття вчені наполегливо досліджували близнюків, щоб зрозуміти, як гени та навколишнє середовище формують особистість. Наприклад, у дослідженні 1996 року вчені порівняли 123 пари однояйцевих близнюків, які мають майже всю спільну ДНК, із 127 парами різнояйцевих близнюків, які мають приблизно половину ДНК. Результати показали, що генетичні відмінності можуть пояснити лише 40–60 % варіацій за п’ятьма основними рисами особистості.

У 2015 році було проведено метааналіз, який охопив понад 100 000 осіб. Він показав, що спадковість особистості становить близько 40 %. Простіше кажучи, 40 % особистості людини насправді зумовлено її генами.

Водночас фактори навколишнього середовища також мають значення. Зріст, наприклад, приблизно на 80–90 % є спадковим, однак гени не визначають точно, якого зросту досягне людина.

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