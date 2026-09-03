Гены или окружающая среда: что на самом деле формирует личность человека

Исследователи и ранее знали, что гены и окружающая среда играют большую роль в формировании нашей личности. Однако соотношение каждого из них — вопрос спорный.

Извечный вопрос заключается в том, рождаемся ли мы со своей личностью и что на самом деле формирует нас — гены или окружающая среда? Ответ на самом деле чрезвычайно сложный. Десятки исследований близнецов уже показали, что личность частично наследуется, но то, какие именно гены формируют нас, до сих пор неизвестно. Еще менее ясно, какую роль в формировании личности играют факторы окружающей среды, пишет Popular Science.

По словам психолога, специализирующегося на типа личности, Теда Шваба из Мичиганского государственного университета, само определение личности сложное и несколько расплывчатое. Большинство людей думают о личности как о чертах характера — например, творческий, трудолюбивый, честный или добрый. Но личность также включает в себя идентичность, историю жизни, репутацию и то, как нас видят другие люди.

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Психолог Брент Робертс из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн также отмечает, что навыки, способности, интересы и мотивация также играют свою роль. Например, человек может обладать выдающимся талантом в футболе или музыке, но без интереса или мотивации к развитию в этих областях его способности могут никогда не стать ключевыми в его деятельности. Проще говоря, личность — это любая стабильная характеристика человека, которая делает его самим собой.

Хотя саму личность довольно сложно определить, большинство психологов используют стандартизированную модель "Большой пятерки" для ее измерения. Известно, что эта модель оценивает людей по пяти основным чертам:

открытость;

добросовестность;

экстраверсия;

доброжелательность;

невротизм.

Эксперты признают, что эта модель несовершенна, однако она позволяет ученым сравнивать личности разных людей, а также сравнивать личности во времени.

Насколько личность зависит от генетики?

В течение большей части 19 века ученые упорно изучали близнецов, чтобы понять, как гены и окружающая среда формируют личность. Например, в исследовании 1996 года ученые сравнили 123 пары однояйцевых близнецов, которые имеют почти всю общую ДНК, со 127 парами разнояйцевых близнецов, которые имеют примерно половину ДНК. Результаты показали, что генетические различия могут объяснить лишь 40-60% вариаций по пяти основным чертам личности.

В 2015 году был проведен метаанализ, охвативший более 100 000 человек. Он показал, что наследуемость личности составляет около 40%. Проще говоря, 40% личности человека на самом деле обусловлено его генаи.

В то же время факторы окружающей среды также имеют значение. Рост, например, примерно на 80-90% наследуется, однако гены не определяют точно, какого роста человек станет.

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