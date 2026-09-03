Брошки спасли ткань: в Ютландии обнаружили наряды викингов возрастом 1300 лет

Датские археологи сделали редкую находку. В захоронении эпохи викингов сохранились фрагменты ткани, которые пролежали в земле около 1300 лет.

Датские археологи обнаружили редкое свидетельство быта викингов: в захоронении на юго-западе Ютландии сохранились обрывки ткани, которым около 1300 лет. Находка была сделана на раскопках в Сконагере, недалеко от древнего торгового центра. Об этом пишет журнал Smithsonian.

В могиле были найдены две овальные броши — типичный элемент женского костюма той эпохи. Как сообщили в Archaeology West Jutland, остатки текстиля были обнаружены как на лицевой, так и на оборотной стороне украшений.

"По мере коррозии металла, из которого изготовлены броши, он выделял соли, которые случайно сохранили фрагменты ткани. Расположение тканей на брошках может помочь археологам определить, происходили ли они из разных слоев одежды, а возможно, даже как именно была расположена эта одежда", — отметили ученые.

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Одежда скандинавов крайне редко сохраняется до наших дней, поэтому исследователи обычно имеют дело лишь с мелкими фрагментами, случайно уцелевшими до наших дней. Представление о моде тех времен дополняют письменные упоминания, а также фигурки и гобелены с изображениями одежды, отмечают в Национальном музее Дании.

Возраст тканей планируется уточнить с помощью радиоуглеродного метода. На одной из брошей есть следы ремонта — вероятно, это семейная реликвия, значительно более древняя, чем сам текстиль.

Эпоху викингов в Дании относят к 800–1050 годам. В то время скандинавы активно торговали, переселялись, осваивали новые территории, совершали морские походы, а также занимались земледелием, животноводством, рыболовством и изготовлением тканей.

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