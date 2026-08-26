Загадкові "маленькі червоні крапки" у космосі приховують щось велике (фото)

Астрономи наблизилися до розгадки таємниці дивних компактних об’єктів із раннього Всесвіту.

"Маленькі червоні крапки", які були виявлені космічним телескопом "Вебб" у ранньому Всесвіті, вже кілька років ставлять астрономів у глухий кут. Їхня природа залишається загадкою. Але тепер вчені заявили, що ці компактні об’єкти можуть перебувати в центрі невеликих щільних галактик із загальною масою, еквівалентною приблизно мільярду мас Сонця. Нові дані дають змогу зрозуміти, як ці загадкові об’єкти розвивалися протягом першого мільярда років після Великого вибуху, пише Phys.

"Маленькі червоні крапки" — це компактні червоні об’єкти, які існували протягом першого мільярда років історії космосу. Раніше астрономи припускали, що ці об’єкти можуть бути ранньою фазою формування надмасивних чорних дір або надзвичайно компактних галактик. Але їхня природа досі залишається загадкою.

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Попередні дослідження вказували на те, що навколо "маленьких червоних крапок", можливо, існує зоряна маса, а отже, їх оточують невеликі галактики. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, заявили, що вони вперше виявили свідчення наявності галактик за допомогою видимого світла.

Для цього астрономи об'єднали понад 200 фотографій "маленьких червоних крапок" і виявили випромінювання у видимому діапазоні, яке простягається далеко за межі червоних об'єктів.

"Маленькі червоні крапки", які були виявлені космічним телескопом "Вебб" у ранньому Всесвіті, вже кілька років ставлять астрономів у глухий кут Фото: NASA

Розрахунки вчених свідчать, що це випромінювання походить від компактних галактик, де відбувається формування зірок, у центрі яких знаходяться "маленькі червоні крапки", що є надмасивними чорними дірами. При цьому зоряна маса цих галактик становить приблизно 1 мільярд мас Сонця. Це менше 1% зоряної маси нашої галактики. Але якщо Чумацький Шлях має діаметр близько 100 000 світлових років, то середній розмір галактик навколо "маленьких червоних крапок" становить близько 1300 світлових років.

Це означає, що ці галактики дуже маленькі й щільні. Вони приблизно у 2,5 рази компактніші, ніж інші галактики з аналогічною масою, які спостерігали протягом першого мільярда років історії Всесвіту.

За словами вчених, дослідження припускає, що "маленькі червоні крапки" — це не просто ізольовані точки випромінювання, яке виникає внаслідок поглинання чорною дірою навколишньої матерії. Це центральні чорні діри, вбудовані в дуже маленькі галактики, що допомагає пояснити їхню природу та походження.

І все ж астрономи зазначають, що потрібні подальші дослідження.

Нещодавно автори іншого дослідження дійшли висновку, що "маленькі червоні крапки" — це не просто чорні діри, а цілком новий тип астрономічних об’єктів, які поєднують у собі властивості як чорних дір, так і зірок. Нове дослідження не підтверджує і не суперечить цій теорії, адже воно показує, що оточує загадкові об’єкти.

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