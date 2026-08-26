Загадочные "маленькие красные точки" в космосе скрывают нечто большое (фото)

Астрономы приблизились к разгадке секрета странных компактных объектов из ранней Вселенной.

"Маленькие красные точки", которые были обнаружены космическим телескопом Уэбб в ранней Вселенной, уже несколько лет ставят астрономов в тупик. Их природа остается загадкой. Но теперь ученые заявили, что эти компактные объекты могут находиться в центре небольших плотных галактик с общей массой, эквивалентной примерно миллиарду масс Солнца. Новые данные дают возможность понять, как эти загадочные объекты развивались в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва, пишет Phys.

"Маленькие красные точки" представляют собой компактные красные объекты, которые существовали в течение первого миллиарда лет истории космоса. Ранее астрономы предполагали, что эти объекты могут быть ранней фазой формирования сверхмассивных черных дыр или чрезвычайно компактных галактик. Но их природа все еще остается загадкой.

Відео дня

Предыдущие исследования намекали на то, что вокруг "маленьких красных точек", возможно, существует звездная масса, а значит их окружают небольшие галактики. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, заявили о том, что они впервые обнаружили свидетельства наличия галактик с помощью видимого света.

Для этого астрономы объединили более 200 фотографий "маленьких красных точек" и увидели излучение видимого света, которое простирается далеко за пределы красных объектов.

"Маленькие красные точки", которые были обнаружены космическим телескопом Уэбб в ранней Вселенной, уже несколько лет ставят астрономов в тупик Фото: NASA

Расчеты ученых предполагают, что это излучение исходит от компактных галактик, где происходит формирование звезд, в центре которых находятся "маленькие красные точки", представляющие собой сверхмассивные черные дыры. При это звездная масса этих галактик составляет примерно 1 миллиард масс Солнца. Это менее 1% звездной массы нашей галактики. Но если Млечный Путь имеет диаметр около 100 000 световых лет, то средний размер галактик вокруг "маленьких красных точек" составляет около 1300 световых лет.

Это значит, что эти галактики очень маленькие и плотные. Они примерно в 2,5 раза более компактные, чем другие галактики аналогичной массы, которые наблюдали в первый миллиард лет истории Вселенной.

По словам ученых, исследование предполагает, что "маленькие красные точки" – это не просто изолированные точки излучения, которое возникает из-за поглощения черной дырой окружающей материи. Это центральные черные дыры, встроенные в очень маленькие галактики, что помогает объяснить их природу и происхождение.

И все же астрономы говорят, что необходимы дальнейшие исследования.

Недавно, авторы другого исследование пришли к выводу, что "маленькие красные точки" – это не просто черные дыры, а совершенно новый тип астрономических объектов, которые объединяют в себе свойства как черных дыр, так и звезд. Новое исследование не подтверждает и не противоречит этой теории, ведь оно показывает, что окружает загадочные объекты.

Другие новости науки