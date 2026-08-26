Мощный взрыв на Солнце привел к отключению связи на Земле: это только начало (видео)

Ученые заявили о том, что на Солнце появилась мощная вспышка класса М, а также в сторону нашей планеты направляется корональный выброс массы. Есть вероятность появления сильной магнитной бури.

Во вторник, 25 августа, космические аппараты, наблюдающие за активностью нашей звезды, зафиксировали появление на Солнце мощной вспышки класса М6.9. Также Солнце выпустило поток плазмы, известный как корональный выброс массы, который может спровоцировать появление сильной магнитной бури через несколько дней, пишет Space.

В течение 24 часов, 24 и 25 августа в солнечном пятне AR 4513, обращенном в сторону Земли, произошло сразу пять солнечных вспышек класса М. Это выбросы излучения и энергии, которые происходят, когда линии магнитного поля Солнца разрываются, а затем соединяются вместе. Солнечные вспышки часто приводят к отключениям радиосвязи в разных регионах Земли.

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Солнечные вспышки разделяю на 5 классов в зависимости от их силы: A, B, C, M и X. Каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки класса M представляют собой вторую по мощности категорию этих явлений после самых мощных вспышек на Солнце класса X.

25 августа в 13.00 по киевскому времени на Солнце возникла вспышка класса M6.9 (цифры означают силу вспышки по десятибалльной шкале). Вместе с ней в космос улетел поток плазмы, то есть корональный выброс массы, который, согласно расчетам ученых, направляется в сторону нашей планеты.

Солнечная вспышка вызвала кратковременное отключение радиосвязи в некоторых районах Африки, Европы и Арктики. Что же касается коронального выброса массы, то он должен ударить в магнитное поле Земли в пятницу, 28 августа, примерно в 13.00 или 14.00 по киевскому времени, хотя это может произойти на несколько часов раньше или позже. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитным полем нашей планеты может привести к появлению умеренной магнитной бури.

В то же время к Земле направляется поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце, который, согласно прогнозам, должен начать взаимодействовать с магнитным полем Земли 27 августа. Это событие может вызвать появление небольшой магнитной бури.

Если же корональный выброс массы совпадет с прибытием высокоскоростного солнечного ветра, то это может привести к тому, что на Землю возникнет сильная магнитная буря, считают ученые. Насколько сильным будет влияние коронального выброса массы на нашу планету зависит как от времени его прибытия, так и от ориентации его магнитного поля.

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