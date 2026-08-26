SpaceX Илона Маска построит самую большую в мире стартовую площадку для полетов на Луну и Марс

Компания SpaceX заявила о том, что новый стартовый комплекс в штате Луизиана предназначен для десятков запусков в день самой большой ракеты в мире.

SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, объявила о строительстве крупнейшей в мире стартовой площадки для запусков ракет Starship не только на околоземную орбиту, но также на Луну и Марс. Новый стартовый комплекс получил название Starbase Louisiana по аналогии с комплексом SpaceX в штате Техас. Стомость строительства оценивается в 100 миллиардов долларов, пишет BBC.

Илон Маск в социальной сети Х написал, что Starbase Louisiana позволит совершать более 30 запусков ракеты Starship в день. Таким образом "это будет самая большая стартовая площадка на Земле".

Площадь нового стартового комплекса должна составить более 50 500 гектаров, а его строительство должно начаться в 2027 году. На создание этого объекта компания SpaceX должна потратить 100 миллиардов долларов. Первый запуск ракеты Starship с новой стартовой площадки запланирован на 2029 год.

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Напоминаем, что Starship – это самая большая и мощная ракета в мире высотой 124 метра. SpaceX провела уже 13 испытаний этой ракеты с разной степенью успешности. В сентябре должно состоятся ключевое испытание — ракета впервые должна выйти на околоземную орбиту и успешно вернуться обратно на Землю. Пока что испытательные запуски происходят с базы компании Илона Маска в штате Техас.

Starship – это самая большая и мощная ракета в мире высотой 124 метра Фото: CNN

Starship – это полностью многоразовая ракета, обе ступени которой после запуска в космос возвращаются обратно на Землю. Конструкция ракеты позволяет быстро подготовить эти ступени к новым запускам, поэтому Маск заявляет о десятках полетов Starship в день.

Компания SpaceX заявила, что Starbase Louisiana позволит осуществлять "тысячи полетов Starship в год", включая миссии не только на околоземную орбиту, но также на Луну и Марс.

Согласно заявлению SpaceX, Starbase Louisiana будет полностью самодостаточным комплексом с многочисленными вышками для запуска и посадки ракет, собственным производством топлива и космических аппаратов.

Напоминаем, что Илон Маск уже несколько лет заявляет о том, что в ближайшем будущем с помощью ракет Starship люди впервые смогут высадиться на Марсе. Пока что астронавты NASA не смогли снова высадиться на Луне, и эта попытка состоится в 2028 году. Эксперты считают, что высадка на Марс состоится возможно даже не в 2030-х годах из-за большой сложности этой миссии. NASA планирует создать базу на Луне, которая может стать перевалочным пунктом для пилотируемых полетов на Красную планету.

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