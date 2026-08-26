SpaceX Ілона Маска побудує найбільший у світі стартовий майданчик для польотів на Місяць і Марс

Компанія SpaceX заявила, що новий стартовий комплекс у штаті Луїзіана призначений для десятків запусків на день найбільшої ракети у світі.

Компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, оголосила про будівництво найбільшого у світі стартового майданчика для запусків ракет Starship не лише на навколоземну орбіту, а й на Місяць та Марс. Новий стартовий комплекс отримав назву Starbase Louisiana за аналогією з комплексом SpaceX у штаті Техас. Вартість будівництва оцінюється в 100 мільярдів доларів, пише BBC.

Ілон Маск у соціальній мережі X написав, що Starbase Louisiana дозволить здійснювати понад 30 запусків ракети Starship на день. Таким чином, "це буде найбільший стартовий майданчик на Землі".

Площа нового стартового комплексу має становити понад 50 500 гектарів, а його будівництво має розпочатися у 2027 році. На створення цього об’єкта компанія SpaceX має витратити 100 мільярдів доларів. Перший запуск ракети Starship з нового стартового майданчика заплановано на 2029 рік.

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Нагадуємо, що Starship — це найбільша й найпотужніша ракета у світі заввишки 124 метри. SpaceX вже провела 13 випробувань цієї ракети з різним ступенем успішності. У вересні має відбутися ключове випробування — ракета вперше має вийти на навколоземну орбіту та успішно повернутися назад на Землю. Поки що випробувальні запуски відбуваються з бази компанії Ілона Маска у штаті Техас.

Starship — це найбільша й найпотужніша ракета у світі, висотою 124 метри Фото: films

Starship — це повністю багаторазова ракета, обидва ступені якої після запуску в космос повертаються назад на Землю. Конструкція ракети дозволяє швидко підготувати ці ступені до нових запусків, тому Маск заявляє про десятки польотів Starship на день.

Компанія SpaceX заявила, що Starbase Louisiana дасть змогу здійснювати "тисячі польотів Starship на рік", зокрема місії не лише на навколоземну орбіту, а й на Місяць та Марс.

Згідно із заявою SpaceX, Starbase Louisiana стане повністю самодостатнім комплексом із численними пусковими та посадковими вежами для ракет, а також власним виробництвом палива та космічних апаратів.

Нагадуємо, що Ілон Маск уже кілька років заявляє про те, що в найближчому майбутньому за допомогою ракет Starship люди вперше зможуть висадитися на Марсі. Поки що астронавти NASA не змогли знову висадитися на Місяці, і ця спроба відбудеться у 2028 році. Експерти вважають, що висадка на Марсі відбудеться, можливо, навіть не в 2030-х роках через велику складність цієї місії. NASA планує створити базу на Місяці, яка може стати перевалочним пунктом для пілотованих польотів на Червону планету.

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