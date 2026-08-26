Потужний вибух на Сонці призвів до відключення зв'язку на Землі: це лише початок (відео)

Вчені повідомили, що на Сонці стався потужний спалах класу М, а також у бік нашої планети рухається корональний викид маси. Існує ймовірність виникнення сильної магнітної бурі.

У вівторок, 25 серпня, космічні апарати, які спостерігають за активністю нашої зірки, зафіксували на Сонці потужний спалах класу М6.9. Також Сонце випустило потік плазми, відомий як корональний викид маси, який може спровокувати сильну магнітну бурю через кілька днів, пише Space.

Протягом 24 годин, 24 та 25 серпня, у сонячній плямі AR 4513, спрямованій у бік Землі, сталося одразу п’ять сонячних спалахів класу М. Це викиди випромінювання та енергії, які відбуваються, коли лінії магнітного поля Сонця розриваються, а потім знову з’єднуються. Сонячні спалахи часто призводять до перебоїв у радіозв’язку в різних регіонах Землі.

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Сонячні спалахи поділяють на 5 класів залежно від їхньої сили: A, B, C, M та X. Кожен клас у 10 разів потужніший за попередній. Спалахи класу M є другою за потужністю категорією цих явищ після найпотужніших спалахів на Сонці класу X.

25 серпня о 13:00 за київським часом на Сонці стався спалах класу M6.9 (цифри позначають силу спалаху за десятибальною шкалою). Разом із ним у космос вилетів потік плазми, тобто корональний викид маси, який, згідно з розрахунками вчених, рухається у бік нашої планети.

Сонячний спалах спричинив короткочасне відключення радіозв’язку в деяких районах Африки, Європи та Арктики. Що стосується коронального викиду маси, то він має вдарити в магнітне поле Землі у п’ятницю, 28 серпня, приблизно о 13.00 або 14.00 за київським часом, хоча це може статися на кілька годин раніше або пізніше. Взаємодія сонячної плазми з магнітним полем нашої планети може призвести до виникнення помірної магнітної бурі.

Водночас до Землі прямує потік сонячного вітру з корональної діри на Сонці, який, згідно з прогнозами, має почати взаємодіяти з магнітним полем Землі 27 серпня. Ця подія може спричинити невелику магнітну бурю.

Якщо ж корональний викид маси збіжиться з надходженням високошвидкісного сонячного вітру, то це може призвести до того, що на Землі виникне сильна магнітна буря, вважають вчені. Наскільки сильним буде вплив коронального викиду маси на нашу планету, залежить як від часу його прибуття, так і від орієнтації його магнітного поля.

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