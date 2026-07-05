Ці люди частіше стають мішенями для комарів: науковці пояснили таку особливість

Вагітні жінки є більш привабливими мішенями для комарів, ніж звичайні люди. Науковці пояснюють, що цьому сприяють зміни в організмі, що відбуваються під час вагітності.

Через це комахи частіше п'ють кров у вагітних. Про це розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик у коментарі виданню "Телеграф".

За його словами, жінки стають більш помітними для комарів саме у період вагітності. До цього призводить те, що температура тіла у них вища, а гормональні зміни змінюють хімічний склад поту в привабливий для комарів бік.

Також на пізніх термінах вагітності стає більшою частота дихання. Через це організм більш виділяє вуглекислого газу, за яким комарі шукають свої жертви.

Відео дня

Ентомолог пояснив, що комбінація підвищеної температури тіла, зміненого запаху і більшої кількості вуглекислого газу, який видихається, робить майбутніх мам буквально мішенями для комарів.

Водночас Шпарик не розповів, що може впливати на те, що чоловіки можуть теж бути привабливими мішенями для комарів.

Інші новини науки