Эти люди чаще становятся мишенями для комаров: ученые объяснили эту особенность
Беременные женщины являются более привлекательной мишенью для комаров, чем обычные люди. Учёные объясняют это изменениями в организме, происходящими во время беременности.
По этой причине насекомые чаще питаются кровью беременных. Об этом рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик в комментарии изданию "Телеграф".
По его словам, женщины становятся более заметными для комаров именно в период беременности. Это связано с тем, что у них повышается температура тела, а гормональные изменения изменяют химический состав пота, делая его более привлекательным для комаров.
Кроме того, на поздних сроках беременности частота дыхания увеличивается. Из-за этого организм выделяет больше углекислого газа, по запаху которого комары выслеживают своих жертв.
Энтомолог объяснил, что сочетание повышенной температуры тела, изменившегося запаха и увеличенного количества выдыхаемого углекислого газа делает будущих мам буквально мишенями для комаров.
В то же время Шпарик не рассказал, что может влиять на то, что мужчины тоже могут быть привлекательными мишенями для комаров.
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