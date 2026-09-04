Убегающий континент: Австралия преодолевает 7 сантиметров в год и уже "врезается" в Азию

Австралия оказалась самым быстрым континентом на планете. Вместе с тектонической плитой она ежегодно смещается примерно на семь сантиметров в северо-восточном направлении.

Австралия не закреплена на месте на своих картах. Если измерять положение относительно глобальной системы отсчёта, материк вместе с несущей его плитой ежегодно смещается на северо-восток примерно на семь сантиметров. Этого достаточно, чтобы назвать его самым быстрым континентальным массивом суши на Земле.

Об этом пишет Science Blog.

Семь сантиметров кажутся мелочью — пока не сравнишь их с другим медленным процессом. Ногти на пальцах отрастают в среднем на 3,47 мм каждый месяц, то есть около 4,2 см в год. Получается, что австралийская плита преодолевает это расстояние примерно в 1,7 раза быстрее. Оба явления незаметны в данный момент и проявляются лишь с годами.

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Как фиксируют такое медленное движение

Тектонические плиты перемещаются с различной скоростью — от менее чем сантиметра до более 10 см в год в некоторых океанических. Австралия лидирует именно среди континентальных массивов, а не среди всех участков литосферы.

Стационарные спутниковые станции по всей стране на протяжении многих лет фиксируют свои координаты. Отдельное измерение имеет погрешность, но тысячи наблюдений дают четкую картину: точки в глубине материка смещаются синхронно и в одном направлении. Более мелкие колебания — вызванные подземными толчками, проседанием грунта или сезонными изменениями уровня воды — удается отделить от общего тектонического дрейфа.

Пришлось догонять координаты

Это имеет вполне практические последствия. Старая координатная сетка фиксировала расположение объектов по состоянию на начало 1994 года, в то время как земля продолжала сдвигаться.

К 2020 году разница между устаревшими значениями и современной системой отсчёта выросла до 1,8 метра — это критично для строительства, точного земледелия и любых сервисов спутниковой навигации. Поэтому страна перешла на новую систему GDA2020, привязанную к положению материка на начало 2020 года, и дополнительно создала модель, учитывающую дальнейшее смещение плиты.

Австралия смещается на 7 сантиметров в год и уже "врезается" в Азию

Столкновение с Азией уже продолжается

Австралийская плита охватывает не только сушу, но и прилегающую океаническую литосферу. Её северные и восточные границы представляют собой сложную зону: у Яванского желоба океаническая кора подскальзывается под регион Сунда, вблизи Тимора и дуги Банда континентальный край уже достигнут материковым материалом, а в Новой Гвинее литосфера упирается в мозаику мелких плит.

Последствия заметны уже сейчас: землетрясения, поднятие гор и вулканическая активность. Поэтому сближение Австралии с Юго-Восточной Азией — это не гипотеза, а процесс, происходящий прямо сейчас.

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