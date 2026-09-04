Континент, що тікає: Австралія долає 7 сантиметрів на рік і вже "врізається" в Азію

Австралія виявилася найшвидшим континентом планети. Разом із тектонічною плитою вона щороку зміщується приблизно на сім сантиметрів у північно-східному напрямку.

Австралія не закріплена на місці під власними картами. Якщо вимірювати положення відносно глобальної системи відліку, материк разом із плитою, що його несе, щороку зміщується на північний-схід приблизно на сім сантиметрів. Цього достатньо, щоб назвати його найшвидшим континентальним масивом суші на Землі.

Про це пише Science Blog.

Сім сантиметрів здаються дрібницею – доки не порівняти їх з іншим повільним процесом. Нігті на пальцях відростають у середньому на 3,47 мм щомісяця, тобто близько 4,2 см на рік. Виходить, австралійська плита долає відстань приблизно в 1,7 раза швидше. Обидва явища непомітні в моменті й виявляються лише з роками.

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Як фіксують такий повільний рух

Тектонічні плити переміщуються з різною швидкістю – від менш ніж сантиметра до понад 10 см на рік у деяких океанічних. Австралія лідирує саме серед континентальних масивів, а не серед усіх ділянок літосфери.

Стаціонарні супутникові станції по всій країні роками записують власні координати. Окреме вимірювання має похибку, але тисячі спостережень дають чітку картину: пункти в глибині материка зміщуються синхронно й в одному напрямку. Дрібніші коливання – від підземних поштовхів, просідання ґрунту чи сезонних змін рівня вод – вдається відокремити від загального тектонічного дрейфу.

Координати довелося наздоганяти

Це має цілком практичні наслідки. Стара координатна сітка фіксувала розташування об'єктів станом на початок 1994 року, тоді як земля продовжувала повзти.

До 2020-го розрив між застарілими значеннями та сучасною системою відліку виріс до 1,8 метра – критично для будівництва, точного землеробства та будь-яких сервісів супутникової навігації. Тому країна перейшла на нову систему GDA2020, прив'язану до положення материка на початок 2020 року, і додатково створила модель, яка враховує подальше зміщення плити.

Австралія долає 7 сантиметрів на рік і вже "врізається" в Азію

Зіткнення з Азією вже триває

Австралійська плита охоплює не лише сушу, а й довколишню океанічну літосферу. Її північні та східні межі – складна зона: біля Яванського жолоба океанічна кора підсувається під регіон Сунда, поблизу Тимору та дуги Банда континентального краю вже досягнув материковий матеріал, а в Новій Гвінеї літосфера впирається в мозаїку дрібних плит.

Наслідки помітні вже зараз: землетруси, зростання гір і вулканічна активність. Тож зустріч Австралії з Південно-Східною Азією – не гіпотеза, а процес, що відбувається просто зараз.

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