Нове масштабне дослідження показало, що люди насправді рідко залишаються наодинці — більшість із нас мешкає разом із безліччю істот, яких не помічає.

Наші будинки спроектовані таким чином, щоб захистити нас від зовнішнього світу. Втім, нове масштабне дослідження показує, що стіни насправді зовсім не заважають диким тваринам проникати в наші оселі. У результаті вченим вдалося зібрати найбільшу на сьогодні базу даних про незваних гостей, які мешкають у наших оселях, коли ми навіть не підозрюємо про це, пише IFLScience.

За словами автора дослідження Бредлі Аллфа, мета їхньої роботи полягала в тому, щоб розглянути внутрішні простори — у масштабах цілого континенту — як екосистему, яку ми, як екологи, хотіли дослідити.

У ході дослідження вчені скористалися онлайн-платформою для запуску громадянського наукового проєкту під назвою "Ніколи не буваєш вдома сам" (Never Home Alone). Команда проаналізувала дані про зустрічі з різними видами тварин і комах, завантажені на сайт у період з 1996 по 2024 рік — загалом вдалося виявити 23 782 випадки появи диких організмів у приміщеннях на території США та Канади.

Цікаво, що більшість таких знахідок було зроблено в житлових будинках, проте повідомлення надходили також з офісів. Шкіл, аеропортів та інших будівель. Щоб підтвердити достовірність цих даних, дослідники залучили ентомологів, арахнологів та інших фахівців, здатних точно визначити вид кожної виявленої істоти.

Загалом було зафіксовано майже 2100 різних організмів. Втім, вчені вважають, що реальна кількість, ймовірно, значно вища, оскільки 44 % спостережень просто не було класифіковано до рівня конкретного виду. За словами Аллфа, все це вказує на те, що у своїх вітальнях люди інколи можуть зустріти досить дивовижних істот, не кажучи вже про випадок, коли в гаражі було виявлено алігатора, а в шкільному коридорі — оленя.

Зазначимо, що дослідження триває й сьогодні: на даний момент у ньому взяли участь люди з п’яти континентів. Наразі команда зосередилася на одній групі даних — відомостях, отриманих зі США та Канади. Попереду — аналіз ситуації в Австралії: легко припустити, що тут результати дещо відрізнятимуться.

Що стосується Північної Америки, то, за словами вчених, близько 95 % усіх зафіксованих випадків припадало на членистоногих — з них 60 % становили комахи, а 30 % — павуки. Дослідники зазначають, що найчастіше в приміщеннях зустрічалася азіатська корівка, на другому місці — мармуровий клоп; далі у списку йдуть домашня багатоніжка, строкатий килимовий жук, павук-фолкус і павук-павутильник.

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