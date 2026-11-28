Новое масштабное исследование показало, что люди на самом деле редко остаются в одиночестве — большинство из нас делят дом с множеством существ, которых не замечают.

Наши дома спроектированы таким образом, чтобы защитить на от внешнего мира. Впрочем, новое масштабное исследование показывает, что стены на самом деле вовсе не мешают диким животным проникать в наги дома. В результате ученым удалось собрать крупнейшую на сегодняшний день базу данных о незваных гостях, обитающих в наших жилищах, когда мы даже не подозреваем об этом, пишет IFLScience.

По словам автора исследования Брэдли Аллфа, цель их работы состояла в том, чтобы рассмотреть внутренние пространства — в масштабах целого континента — как экосистему, которую мы, будучи экологами, хотели изучить.

В ходе исследования ученые воспользовались онлайн-платформой для запуска гражданского научного проекта под названием "Никогда не бываешь дома один" (Never Home Alone). Команда проанализировала данные о встречах с различными видами животных и насекомых, загруженные на сайт в период с 1996 по 2024 год — в общей сложности удалось выявить 23 782 случая появления диких организмов в помещениях на территории США и Канады.

Любопытно, что большинство таких находок было сделано в жилых домах, однако сообщения поступали также из офисов. Школ, аэропортов и других зданий. Чтобы подтвердить достоверность этих данных, исследователи привлекли энтомологов, арахнологов и других специалистов, способных точно определить вид каждого обнаруженного существа.

В общей сложности было зафиксировано почти 2100 различных организмов. Впрочем, ученые считают, что реальное число, вероятно, значительно выше, поскольку 44% наблюдений попросту не были классифицирован до уровня конкретного вида. По словам Аллфа, все это указывает на то, что в своих гостиных люди порой могут встретить весьма удивительных веществ, помимо случая, когда в гараже был обнаружен аллигатор, а к школьном коридоре — олень.

Отметим, что исследование продолжается и сегодня: на данный момент в нем приняли участие люди с пяти континентов. На данный момент команда сосредоточилась на одной группе данных — сведениях, поступивших из США и Канады. Впереди — анализ ситуации в Австралии: легко предположить, что здесь результаты будут немного отличаться.

В случае с Северной Америкой, по словам ученых, около 95% всех зафиксированных случаев пришлось на членистоногих — из них 60% составили насекомые, а 30% — пауки. Исследователи отмечают, что чаще всего в помещениях встречалась азиатская коровка, на втором месте — мраморный клоп; далее в списке идут домовая многоножка, пестрый ковровый жук, паук-фолкус и паук-тенетник.

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