Исследователи только что подтвердили, что в Китае обнаружено огромное месторождение золота стоимостью более 160 миллиардов долларов США.

На территории двух китайских провинций залегают месторождения золота, которые в совокупности могут содержать более 2000 метрических тонн драгоценного металла — это одно из крупнейших запасов, когда-либо выявленных в Китае, пишет Science Alert.

По данным Министерства природных ресурсов КНР, более крупное из них — месторождение Дадунгоу в провинции Ляонин — содержит свыше 1400 тонн золота. Это делает его крупнейшим отдельным золоторудным месторождением, открытым в Китае с 1949 года. Эксперты оценили стоимость запасов Дадунгоу в 165 миллиардов долларов США. Отметим, что эта цифра отражает оценочную рыночную стоимость всего золота, находящегося в недрах, а не стоимость того объема, который можно извлечь.

В предыдущем исследовании, проведенном в этом году, ученые обнаружили, что золото в Дадунгоу залегает в горизонтально расположенных пластах горных пород. Это отличает его от большинства других золоторудных месторождений в регионе и является важным открытием. Предполагается, что в будущем это поможет геологам в поиске аналогичных месторождений.

Другое месторождение меньше по размеру — Вангу в провинции Хунань — может содержать более 1000 тонн золота, если последующие геологоразведочные работы подтвердят предварительные оценки. Ученые заявили о его открытии в 2024 году, а стоимость драгоценного металла в недрах оценивалась более чем в 83 миллиарда долларов США. Отметим, что сегодня цена на золото взлетела, а потому при нынешних ценах запасы оцениваются в 114 миллиардов долларов. Таким образом, совокупная стоимость месторождений Дадунгоу и Вангу приближается к 300 миллиардам долларов США.

В ноябре 2025 года Министерство природных ресурсов КНР объявило о наличии подтвержденных запасов золота в объеме 1444 тонн, установленных в результате масштабного бурения. Эта цифра превышает оценку в 1000 с лишним тонн, приведенную ранее учеными. Эксперты также признали месторождение Дадунгоу пригодным для открытой добычи. Также была подтверждена экономическая целесообразность его освоения.

Отметим, что золото — редкий элемент в земной коре в среднем на одну метрическую тонну породы приходится лишь 0,004 грамма этого металла. Тем не менее, в некоторых регионах встречаются его "сверхбогатые" залежи.

Несмотря на то, что Дадунгоу и Вангу являются крупнейшими в Китае, в мире существуют и более крупные месторождения, например:

запасы месторождения Керр-Салфуретс-Митчелл (Kerr-Sulphurets-Mitchell) в Канаде оцениваются в 4790 тонн золота;

запасы объекта, а месторождения Пеббл (Pebble) в США — в 3310 тонн.

Другие новости науки