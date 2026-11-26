У побережья Калифорнии наблюдается редкое явление — морской дым. Исследователи считают, что его породил рекордный Эль-Ниньо, развивающийся в Тихом океане.

В последние несколько месяцев ученые наблюдают за развитием Эль-Ниньо в Тихом океане — явление уже достигло неверятных размеров, а потому ученые назвали нынешнее событие мега-Ель-Ниньо. Более того, масштабный Эль-Ниньо настолько разогрел воды Тихого океана, что у побережья Калифорнии заметили редкое явление — морской туман, пишет IFLScience.

Жители южного побережья Калифорнии стали свидетелями необычного зрелища: над поверхностью океана начал подниматься "морской дым". По словам ученых, это довольно редкое явление — вовсе не признак подводного пожара, а прямое следствие мощного Эль-Ниньо, наблюдаемого в этом году.

Отметим, что Эль-Ниньо — периодическое повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане, происходящее раз в несколько лет. Об этом климатическом явлении известно уже много веком — еще в XVII веке рыбаки в Южной Америке обратили внимание на периоды, когда поверхностные воды Тихого океана становились необычно теплыми.

Теплая океаническая вода может показаться чем-то приятным, однако Эль-Ниньо серьезно нарушает глобальные погодные процессы. Как правило, это явление способствует усилению ураганов, тайфунов и циклонов, а также сокращает количество муссонных дождей. Эль-Ниньо также оказывает сильное воздействие на морскую фауну у тихоокеанского побережья.

Еще одним, менее разрушительным следствием этого процесса стало появление "морского дыма" над поверхностью океана — именно такое явление несколько дней назад запечатлел фотограф Майк Соул в Лагуна-Бич, штат Калифорния.

По словам ученых, по сути, морской дым — это облако, которое формируется очень низко над водой. Как и любые облака или туман, "морской дым" — это результат образования крошечных капель жидкой воды (а иногда и ледяных кристаллов) при конденсации водяного пара. Это явление возникает, когда относительно теплая морская вода испаряется, насыщая водяным паром слой воздуха непосредственно над поверхностью океана.

Дело в том, что холодный воздух не способен удерживать столько же водяного пара, сколько теплый. Когда воздух содержит максимально возможное при данной температуре количество водяного пара, говорят, что он насыщен. Если насыщенный воздух нагреть, он сможет вместить больше влаги — именно поэтому теплый воздух используют для сушки предметов: он активно поглощает влагу. И наоборот, охлаждение насыщенного воздуха (достигшего точки росы) приводит к выделению воды (конденсации). По сути, именно это происходит и в случае с "морским дымом".

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